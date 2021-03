Proti Pčolinskému svedčí Makó aj Beňa: Balamutenie premiéra Matoviča! Tisícový úplatok od Kollára

BRATISLAVA - Odvolaný riaditeľ Slovenskej informačnej služby Vladimír Pčolinský je stále vo väzbe. Obvinený je z príjimania úplatku, zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Z uznesenia o vznesení obvinenia ale vyplýva, že do všetkého mal byť zatiahnutý aj premiér Igor Matovič.

Národná kriminálna agentúra zadržala riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského aj na základe výpovedí jeho niekdajšieho prvého námestníka Borisa Beňu, ale aj kajúcnika Ľudovíta Makóa, ktorý predtým šéfoval Kriminálnemu úradu Finančnej správy. Práve títo traja mali byť v istom období nielen kamaráti, ale mali spolu páchať aj trestnú činnosť. Do všetkého chceli zatiahnuť aj premiéra. Podľa portálu HNonline.sk to vyplýva z uznesenia o vznesení obvinenia.

Igor Matovič mal byť totiž priamo zatiahnutý do diania okolo podnikateľa Zoroslava Kollára. Ten mal už niekoľko mesiacov dopredu vedieť, že ho NAKA plánuje zadržať. Pčolinský sa mal skutkov, z ktorých je obvinený, dopustiť práve zásahom do tohto prípadu. Tajná služba totiž Kollára rozpracúvala, sledovala a aj odpočuvala. Podľa uznesenia mal dostať Pčolinský a Boris Beňa úplatok 40-tisíc eur, za čo sa postarali o to, že koncom augusta 2020 už Kollár nebol odpočúvaný ani sledovaný.

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Makóov kamarát

O Vladimírovi Pčolinskom vypovedá Boris Beňa, ale aj Ľudovít Makó. Beňa vo svojej výpovedi uviedol, že Kollár o svojom zadržaní vedel a pripravoval sa na to.

"...prišiel (Makó, pozn. red.) do budovy SIS a pri rozhovore sa pýtal, či SIS spravodajsky rozpracováva osobu Zoroslav Kollár, pretože je to jeho kamarát, s ktorým má dobrý vzťah, a tiež povedal, že Zoroslav Kollár vie o tom, čo mu hrozí, a pripravuje sa jeho zadržanie zo strany NAKA, a že vie aj v súvislosti s akým jeho konaním má byť toto zadržanie uskutočnené, a povedal tiež, že toto Kollárovi až taký problém nerobí, pretože vie, ako bude vypovedať,“ vypovedal Beňa.

Boris Beňa Zdroj: TASR

Ďalej mal vypovedať aj o tom, že Kollár by bol rád, ak by ho nerozpracovávala SIS, za čo bol ochotný aj zaplatiť. Pčolinský to mal prijať. Hotovosť odovzdal dva týždne po tomto stretnutí Ľudovít Makó v obálke Borisovi Beňovi. V obálke bolo 40-tisíc eur v 100 a 200 eurových bankovkách. Beňa s obálkou prišiel za riaditeľom SIS, ktorý peniaze rozdelil na polovicu - jednu dal Beňovi, druhú si nechal. Kollára SIS prestala odpočúvať.

Svedčí aj Makó

O tomto prípade svedčí aj kajúcnik ľudovít Makó, ktorý Beňovu výpoveď potvrdil. Opísal, že peniaze od Zoroslava Kollára prevzal v jeho kaštieli v Tonkovciach.

„Pčolinský povedal, že si vie predstaviť zastavenie činnosti príslušníkov SIS v tejto spravodajskej veci a že premiérovi povie, že sa na tom ďalej pracuje a dá im urobiť iba nejaké dielčie úlohy,“ uviedol Makó pred vyšetrovateľom.

Vladimír Pčolinský Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Ľudovít Makó je momentálne na slobode výmenou za výpovede. Boris Beňa tiež vypovedá na mnohých vplyvných ľudí. Vladimíra Pčolinského zadržali príslušníci NAKA vo štvrtok 11.3. v skorých ranných hodinách. Obvinili ho z toho, že on a bývalý námestník SIS Boris Beňa mali prijať úplatok od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava Kollára vo výške 40.000 eur. Úplatok mal byť za to, aby SIS nesledovala Kollára.