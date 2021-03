ROZHOVOR s Druckerom: Vo vláde musia byť profesionáli! Nie som presvedčený, žeby Hlas zvládol krízu lepšie

BRATISLAVA - Síce hovorí o predčasných voľbách, no ešte stále je šanca, že súčasná vláda ponúkne dobré riešenie. Podľa šéfa mimoparlamentnej strany Dobrá voľba Tomáša Druckera musia byť vo vláde profesionáli. Situácia je podľa neho vážna aj preto, lebo sa mnohé dobré opatrenia zanedbali. Marek Krajčí sa nemal nikdy stať šéfom zdravotníctva a nie je presvedčený ani o tom, že súčasný líder prieskumov Peter Pellegrini a jeho strana Hlas by zvládli krízu lepšie.

Ľudia sú unavení z kritiky, no vláda v súčasnom zložení podľa Druckera pokračovať nemá. Síce hovorí o predčasných voľbách, ešte stále vidí šancu v tom, že so správnymi ľuďmi by mohli dovládnuť. Očkovať by sa podľa neho malo len registrovanými vakcínami a je jedno odkiaľ sú. Drucker sa vyjadril aj na adresu bývalej vlády, ale aj súčasnej alternatívy v podobe strany Hlas. Nie je presvedčený, že by krízu zvládli lepšie.

Čo sa dozviete v rozhovore?

- čo si myslí Tomáš Drucker o súčasných opatreniach, očkovaní a ruskej vakcíne

- ako by mala vláda interpretovať prijatie opatrení, aby ich ľudia rešpektovali

- čo si myslí o demisii Mareka Krajčího

- či by bývalá vláda zvládla manažovať pandemickú krízu

- čo si myslí o strane Smer-SD a Hlas-SD

- či by mali byť predčasné voľby

VIDEO Pozrite si celý rozhovor s Tomášom Druckerom

Spôsob riadenia štátu je potrebné zmeniť

Drucker povedal, že nejde tvrdo za tým, aby boli predčasné voľby, štýl vládnutia sa však musí zmeniť. „Spôsob fungovania a riadenia štátu, aký je dnes, je potrebné zmeniť. Igor Matovič nie je spôsobilý, to je realita. Je to človek konfliktu. Taký človek nebude schopný tvorivej práce,“ uviedol. „S ním už nikto nechce spolupracovať,“ vyjadrila sa. „Za osem rokov vládnutia Smeru bolo dobré obdobie nie vďaka tomu, čo robili, ale vďaka celosvetovému ekonomickému rastu, ktorý bol celosvetový. Ľudia nepociťovali mnohé veci, ale naše podnikateľské prostredie utrpelo,“ povedal na adresu bývalej vlády.

Nemyslím si, že Hlas by to zvládol lepšie

„Preto si myslím, že v politike musia byť profesionáli, manažéri. Nie som vôbec presvedčení, že keby sa vrátili ľudia, ktorí tam boli , žeby túto situáciu zvládali lepšie. Oni v nej nikdy neboli a často rovnako vedú iba pocitové jazdy a hrajú to na emócie, ale nikdy neboli schopní manažovať a zriadiť komplikované veci, aj preto si zavolali na zdravotníctvo mňa,“ povedal.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Drucker si nemyslí, žeby strana Hlas bola schopnejšia riešiť krízu. „Určite je tu dominantná politická sila, o ktorej, opakujem, si nemyslím, žeby bola schopnejšia v tejto situácii tieto veci riešiť lepšie,“ povedal Drucker. „Sú to ľudia, ktorí boli v Smere a teraz sú v Hlase. Pellegrini je určite lepší komunikátor, nie je to človek konfliktu. V tejto otázke to zmena je, ale v profesionálnom, manažérskom riadení nie som presvedčení, že majú lepších odborníkov, ktorí by to zvládali lepšie,“ uviedol Drucker.

Situácia je vážna, pretože sa mnohé dobré opatrenia zanedbali

Šéf mimoparlamentnej strany Dobrá voľba Tomáš Drucker si myslí, že situácia je vážna, pretože sa mnohé pragmatické a dobré opatrenia zanedbali. „Zanedbala sa prednemocničná starostlivosť. Dlhodobo neboli štandardné postupy ako liečiť pozitívnych ľudí,“ uviedol Drucker. Aj to je podľa neho dôvod, prečo sú v nemocniciach vysoké počty ľudí, ktorí majú ťažkí priebeh.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Ak je situácia ťažká, treba pristúpiť k tvrdším opatreniam,“ povedal s tým, že ľudia sú schopní sa zomknúť, pokiaľ cítia zmysel vo vládnych opatreniach. „Nemôžu po štyroch mesiacoch sľubovania vidieť, že situácia sa zhoršuje. Aj to je dôvod, prečo mnohí nedôverujú vláde,“ myslí si šéf mimoparlamentnej strany Dobrá voľba. „Ide o to, akým spôsobom to ľuďom vysvetlíte a ako im to budete kompenzovať.“

Očkovať by sa malo registrovanými vakcínami

Drucker je zástancom toho, aby sa očkovalo len registrovanými a schválenými vakcínami. „Bez ohľadu na to, odkiaľ tie vakcíny pochádzajú,“ uviedol. „Nemôžeme si nahrádzať isté autority. Môžeme to robiť, no potom nepotrebujeme lekára, sudcu, nič,“ uviedol. „Matovič hodil kosť, o ktorú sa mali ľudia na Slovensku pobiť. Je tu mnoho zástancov Sputnika V, hoci o tom relevantne nič nevedia a ani nemôžu vedieť a je tu aj mnoho odporcov. Nemôže takto rozhádať národ,“ uviedol v rozhovore.

O tom, že sa bude očkovať, sme vedeli dávno, preto mala byť vláda pripravená a jej predstavitelia mali mať adekvátne manažérske schopnosti. „To nesmie byť pocitová jazda, že nejako sa to urobí. Doplácame na tú profesionalitu. Keby sme mali lepších manažérov, už dávno sme tu tie procesy a systémy objednávania mohli mať,“ uviedol.

Krajčí sa nikdy nemal stať ministrom

Exminister zdravotníctva sa Marek Krajčí podľa Druckera nemal ministrom stať ani za dobrých čias. „Nejdem ho posudzovať ako človeka, nikdy som k nemu žiadne ľudské výhrady nemal, poznáme sa,“ povedal. „Možno to myslel mnohokrát dobre, ale to nestačí. Musíte mať na to zručnosti,“ vyjadril sa v rozhovore. Pozícia ministra zdravotníctva patrí OĽaNO. „Či to bude človek z ich radov, alebo siahnu po niekom zvonka ako to urobila voľakedy strana Smer v mojom prípade, to je na nich,“ uviedol s tým, že by to mal byť v prvom rade profesionál, schopný človek a dobrý manažér.

Kto je Tomáš Drucker?

Tomáš Drucker sa dostal do povedomia spoločnosti ako minister zdravotníctva vo vláde Roberta FIca v rokoch 2016 až 2018. Po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nastúpil po Robertovi Kaliňákovi do čela ministerstva vnútra. Tri týždne po nástupe do funkcie podal svoju demisiu. Ako dôvod vtedy uviedol, že sa v pozícii ministra vnútra necítil autenticky. Neskôr v rozhovore pre Topky uviedol, že šéf Smeru Robert Fico ho dôrazne žiadal, aby neodvolal vtedajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpara. To bol dôvod, prečo nakoniec z ministerstva odišiel. V Smere nemal podporu a bol to jeho jediný silový nástroj. Ak by k takejto situácii došlo dnes, okamžite by ho odvolal.

V auguste 2019 Drucker oznámil, že založí novú politickú stranu. Ešte pred oznámením, že strana sa bude volať Dobrá voľba Fico uviedol, že "na to nemá". "To je typický kaviarenský, liberálny politik," povedal. V polovici septembra odovzdal na ministerstve vnútra takmer 30-tisíc podpisov od občanov a podal žiadosť o registráciu politickej strany, ktorá bola následne zaregistrovaná. V posledných parlamentných voľbách získal niečo vyše troch percent a do parlamentu sa nedostal.