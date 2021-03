Premiér sa nikdy nedržal funkcií, sebareflexiu by mali urobiť aj partneri, hovorí Šipoš

BRATISLAVA - Premiér Igor Matovič (OĽANO) sa nikdy nedržal funkcií, na stole sú aktuálne všetky alternatívy riešenia koaličnej krízy. Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš tak v piatok v Národnej rade (NR) SR odpovedal na otázky novinárov, či je v hre aj demisia predsedu vlády. Podčiarkol však, že SaS a Za ľudí by mali rovnako urobiť kroky, ktoré by sa dali vyhodnotiť ako sebareflexia.

Trvá na tom, že OĽANO už splnilo požiadavky na rekonštrukciu vlády demisiou Mareka Krajčího na poste ministra zdravotníctva. Rokovania pokračujú, predstavitelia vládnych strán by mali aktuálne diskutovať na koaličnej rade. "Premiér Matovič sa nikdy nedržal funkcií, stoličiek a svojich kresiel, nikdy nebol prilepený na nejaké pozície. Je v tomto veľmi slobodný, nechcel by som ale zaňho hovoriť," skonštatoval Šipoš. Zopakoval stanovisko, že SaS a Za ľudí neustále dodávajú nové požiadavky a ultimáta. "Bez toho, že by urobili nejaký konkrétny čin alebo skutok, ktorý by sme mohli všetci zhodnotiť, že sa aj oni pozreli do zrkadla," podotkol.

Na otázku, či v OĽANO čakajú, kým strana SaS príde s demisiami jej ministrov odpovedal, že nečakajú, ale každý deň pracujú. "Je na zodpovednosti nás všetkých, aby sme sa dohodli, aby sme ľudí nezaťažovali politikárčením," podotkol. Vláda Igora Matoviča je naďalej v kríze, ktorá prepukla po nákupe vakcíny Sputnik V. Napätie v koalícii je dlhodobo, prispievajú k nemu najmä konflikty medzi premiérom Matovičom a vicepremiérom Richardom Sulíkom (SaS). Všetky štyri vládne strany odmietali predčasné voľby.

SaS a Za ľudí volali po rekonštrukcii vlády, trvajú na výmene premiéra. SaS hrozí odchodom z koalície, ak premiér neodíde zo svojho postu. Matovičovi dali časové ultimátum. Sulík už avizoval podanie demisie budúci týždeň. Odchod z vlády pripúšťa aj Za ľudí. Šéfka strany Veronika Remišová rovnako ponúkla svoju funkciu. Jej strana preferuje zotrvanie v štvorkoalícii. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) vyhlásila, že pod Matovičovým vedením vo vláde nezostane, nevie tam presadzovať reformy. Hnutie Sme rodina nazvalo dianie v koalícii cirkusom, minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) podal demisiu. Hovorí o geste pre čo najskoršie ukončenie krízy.