Boris Kollár prehovoril, čo si myslí o výmene Matoviča: V TOMTO je najväčší problém koalície!

BRATISLAVA - Výmena na poste premiéra by nič zásadné nevyriešila, stalo by sa len to, že hádky z vlády by sa presunuli do parlamentu. V rozhlasovej diskusii RTVS Sobotné dialógy to uviedol predseda Národnej rady (NR) SR a hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Zároveň odmietol úvahy, že by pokračovala len dvojkoalícia Sme rodina a OĽANO. "Podstatná otázka nie je o výmene na poste predsedu vlády, ale to, či koaliční lídri dokážu zmierniť svoje egá," zdôraznil. "Miesto hádok sa musíme sústrediť na prácu a pomoc ľuďom v čase pandémie," dodal. Je presvedčený, že budúcnosť vlády by mala byť v štvorkoalícii, pripúšťa však, že môže prísť k zmene.

Jeho oponent v diskusii, nezaradený poslanec NR SR a predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini, upozornil, že Slovensko zažíva v priamom prenose rozvrat riadenia krajiny. Poukázal na to, že chýbajú kľúčoví ministri zdravotníctva a práce, pričom sa začínajú objavovať ekonomické problémy, ktoré je potrebné okamžite riešiť.

Vláda takisto podľa neho akoby rezignovala na manažovanie pandémie a spolieha sa na pokračovanie poklesu prípadov i zintenzívnenie očkovania. Zároveň poznamenal, že Kollár je jediným z Matovičových partnerov, ktorý otvorene nežiada jeho odchod. "Neviem, či náhodou zotrvanie Matoviča nie je otázkou postoja Sme rodina, či ho podrží alebo nie," naznačil. Kollár takúto špekuláciu odmietol. Upozornil, že sa snaží byť voči všetkým koaličným i opozičným a partnerom korektný. "To však neznamená, že my budeme držať Matoviča za každú cenu. Chceli by sme, aby pokračovala štvorkoalícia, vieme si predstaviť trojkoalíciu, no nie sme za dvojkoalíciu, to poviem jasne," deklaroval.

Pellegrini si myslí, že z hľadiska naštrbených vzťahov a otvorenej animozity vo vnútri koalície nie je ďalšie pôsobenie súčasnej vlády dobrým riešením pre krajinu. Obrazným vyjadrením o "potápajúcej sa lodi, ktorá by sa mala radšej definitívne potopiť a v lodenici sa postaviť nová", vyjadril presvedčenie, že najlepším riešením sú predčasné voľby. Zároveň odmietol, že by v parlamente Hlas-SD inicioval hlasovanie o nedôvere vlády. "My nebudeme robiť kroky na to, aby sa koalícia zomkla," poznamenal. Kollár naznačil, že medializované šumy o aktivite niektorých poslancov koalície, ktorí majú podnecovať opozíciu, respektíve nezaradených poslancov k návrhom na vyjadrenie nedôvery vláde, nie sú len chýry. Vie o konkrétnom prípade, nebude však konkretizovať detaily.

Sme rodina si bude naďalej nárokovať post šéfa SIS

Hnutie Sme rodina si bude naďalej nárokovať na post riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS). V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to potvrdil predseda hnutia a parlamentu Boris Kollár. Podľa Kollára majú už dvoch - troch konkrétnych kandidátov. Najskôr ich však chce predstaviť premiérovi a koaličným partnerom, následne prezidentke, aby mali istotu, že prejde. Chceli by navrhnúť niekoho z prostredia SIS, profesionála. Spolu s nezaradeným poslancom a predsedom mimoparlamentného Hlasu-SD Petrom Pellegrinim majú výhrady k spôsobu zatknutia doterajšieho šéfa SIS Vladimíra Pčolinského. Môže to podľa nich poškodiť renomé Slovenska medzi tajnými službami a mať negatívny dosah na výmenu informácií.

Pellegrini má tiež obavy zo zhoršenia sa bezpečnostnej situácie na Slovensku. Ako zdôvodnil v súvislosti so spôsobom zadržania Pčolinského, elitné jednotky sú zneužívané na teatrálne akcie a ďalšie zložky kontrolujú ľudí v uliciach. "Pýtam sa, aké zložky sa dnes venujú reálnemu zločinu," podotkol.