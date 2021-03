Meteorológovia už vedia, KEDY sa Slovensku výrazne oteplí! Najbližšie dni to ale nevyzerá ružovo

V chladnom vzduchu až do štvrtka

Aj keď to pôvodne vyzeralo, že k pozvoľnému otepľovaniu by mohlo dôjsť už od začiatku budúceho týždňa, podľa najnovších predpovedných materiálov sa zdá, že minimálne do štvrtka 25. 3. sa v našej oblasti bude nachádzať chladný vzduch. Na sociálnej sieti to uviedol Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Príčin je podľa meteorológov viacero. „Po prednej strane rozsiahlej a mohutnej tlakovej výše v oblasti Britských ostrovov k nám aj v týchto dňoch prúdi od severu chladný vzduch. Táto tlaková výš blokuje prílev teplejšieho vzduchu z Atlantického oceánu, ktorý by priniesol výraznejšie oteplenie,“ objasnili odborníci s tým, že súčasne mohutnie menšia tlaková výš aj nad Škandináviou.

Zdroj: FB/SHMÚ

Po prednej strane tejto tlakovej výše sa od severovýchodu do strednej Európy dostane ešte chladnejší vzduch. „Túto chladnejšiu vzduchovú hmotu by sme u nás mali pocítiť už v sobotu 20. 3. Tento deň môže byť najchladnejším z nasledujúcich 7 dní. Maximum teploty dosiahne na severe len -2 °C, na krajnom juhovýchode, kde bude zrejme najteplejšie (alebo na juhu stredného Slovenska), to bude cca +8 °C,“ načrtli meteorológovia. Tí predpokladajú, výraznejšie oteplenie zrejme príde až v posledných dňoch tohto mesiaca.

Predpoveď na víkend

V sobotu bude prevažne veľká, miestami, najmä k večeru, aj zmenšená oblačnosť. V noci ojedinele, cez deň miestami, najmä na západe a severe, treba rátať so snehovými prehánkami alebo s občasným snežením. V polohách do cca 300 m sa vyskytne aj dážď alebo dážď so snehom.

Najnižšia nočná teplota dosiahne -1 až -6, v dolinách a kotlinách miestami okolo -8 stupňov. Denné maximu dovŕši 3 až 8, na severe miestami -2 až 3 stupne.

Zdroj: Predpovede.sk

Zafúka slabý, na západe a cez deň aj na ostatnom území prevažne severovýchodný vietor rýchlosťou 10 až 30, v nárazoch ojedinele 45 km/h.

V nedeľu sa očakáva jasné až polooblačné počasie, avšak k večeru bude od severozápadu pribúdať oblačnosť. V noci a ráno sa môže tvoriť hmla alebo nízka oblačnosť.

Zdroj: Predpovede.sk

Najnižšia nočná teplota klesne na -3 až -8, v údoliach sa môže ochladiť až na -13 stupňov. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 5 až 10, v Žilinskom a miestami aj v Trenčianskom kraji zhruba na 3 stupne. Vietor bude slabý.