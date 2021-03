ROZHOVOR Robert Fico odkazuje: Nečinnosť pri pandémii a úmrtia budú predmetom stíhania a vyšetrovania

Podľa šéfa strany Roberta Fica je správanie koaličných strán vo vláde len fraškou a predsedu vlády nazýva bláznom a psychopatom. Verí, že Smer-SD bude opäť súčasťou vládnej koalície a bude sa zaujímať, aká bola miera zodpovednosti konkrétnych členov vlády za to, že na Slovensku je tak obrovský počet obetí pandémie. Čo hovorí na Igora Matoviča ako vicepremiéra pre korupciu? Je alternatívou súčasnej situácie úradnícka vláda? Viac sa dozviete vo video rozhovore s bývalým premiérom a predsedom opozičnej strany Smer – SD Robertom Ficom.

Slovensko posledné dni sužuje koaličná kríza. Lídri sa vzájomne vyzývajú k odchodom z vlády. Ministri si podávajú kľučky u prezidentky a podávajú demisiu. Ustojí podľa vás táto vláda koaličnú krízu?

Je to fraška. Sme svedkami, ako jeden minister za druhým podáva demisiu. Súčasne hovoria, že sa chcú vrátiť do vlády, ktorá už bude zrekonštruovaná. Tak potom na čo toto celé je?

Je to štandardné, že najprv podajú demisiu a potom sa chcú vrátiť do tej istej vlády?

Nie je to normálne, je to naivné. Oni si myslia, že ak teraz formálne podajú demisiu, tak prinútia premiéra Igora Matoviča, aby niečo urobil. Ale Matovič je blázon. A s bláznom sa nedá normálne pracovať. Naša odpoveď je stále tá istá – toto je fraška. Ak to dopadne akokoľvek, stále bude vo vládnej koalícii obrovské množstvo negatívnej energie a prídu ďalšie a ďalšie konflikty. Vláda by sa v súčasnosti mala sústrediť najmä na boj proti pandémii. Máme tu viac ako 9-tisíc obetí koronavírusu. Verím, že Smer-SD bude v budúcnosti opäť súčasťou vládnej koalície, a preto nás bude zaujímať, aká bola miera zodpovednosti konkrétnych členov vlády za to, že na Slovensku máme taký obrovský počet obetí pandémie. Zodpovednosť je nepochybná, pamätáme si predsa slávny príhovor exministra zdravotníctva Mareka Krajčího pred Vianocami keď hovoril, že nič nerobili, pretože sa báli protestov a zhromaždení. Preto si myslíme, že tu je príčina a súvislosť medzi nekonaním ministrov a vysokým nárastom počtu obetí. A táto nečinnosť bude predmetom stíhania a vyšetrovania.

Má táto kríza víťazov a porazených? Skúste popísať taktiku jednotlivých strán od OĽaNO, cez Sme rodina až po SaS a Za ľudí.

Od začiatku bolo zrejmé, že táto vládna koalícia je zložená z ľudí, ktorí nevedia medzi sebou komunikovať a spolupracovať. Začnime to pomenovávať tak, ako je. Vládnu koalíciu tvoria strany, ktoré sú neštandardné. Skúste nájsť centrálu OĽaNO, pýtajte si od nich zápisnice zo zasadnutia straníckych orgánov a teda, čo robia a ako rozhodujú. Po ďalšie – sú to ľudia, ktorí zväčša ukradli vzdelanie, sú nekultúrni. Čiže, je evidentné, že táto vláda je odsúdená na ďalšie a ďalšie konflikty. Čiže, ak sa ma pýtate, kto je v tejto vládnej kríze víťazom a kto porazeným – porazení sú najmä občania Slovenskej republiky. Dnes je úplne zrejmé, že vláda zanedbala elementárne veci. Mňa osobne napríklad zaujíma, ako idú podporiť praktických lekárov, ktorí môžu priamo komunikovať so svojimi pacientmi, ktorí boli pozitívne testovaní na koronavírus. Zväčša to funguje tak, že človek ide na test, kde mu zistia COVID-19, po ktorom ho pošlú domov, kde si počká na zápal pľúc a potom ide zomrieť do nemocnice. Zaujíma nás aj to, aké opatrenia robia na podporu ekonomiky. V súčasnosti je svet rozdelený do piatich kategórií z hľadiska podpory zamestnávateľov a zamestnancov. Z tohto hľadiska skončilo Slovensko na konci rebríčka na úrovni 2,6 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), kým v iných krajinách to je 10 a viac percent. Tiež nás zaujíma aj politická stabilita. Z vyššie menovaného je zrejmé, že v tejto celej vymyslenej fraške, ktorú tu predvádza vláda Igora Matoviča, je porazeným človek – teda občan Slovenskej republiky.

Hovorí sa, že v prípade, ak by sa Matovič vzdal funkcie predsedu vlády, chcel by byť vicepremiér pre boj s korupciou. Čo na to hovoríte?

Usmievam sa nad tým. Vieme, že to je všetkými masťami mastený daňový podvodník. Mal jediné šťastie v tom, že jeho trestné konanie bolo premlčané a nebolo možné ho odsúdiť za daňové podvody. Všetci poznáme príbehy o jeho mame a používaní starej Fabie, na ktorej musela podľa záznamov prejsť denne stovky kilometrov. Vieme, že ukradol titul a má za klobúkom ďalšie a ďalšie veci. Preto, ak niekto hovorí, že Matovič má byť zodpovedný za boj s korupciou, tak urobili „veľkého capa záhradníkom“.

Viac vo videorozhovore.