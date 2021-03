Politológ o demisii Mareka Krajčího: VIDEO Premiér prehral! Nad koalíciou visí Damoklov meč

BRATISLAVA - Koaličná kríza vyvrcholilo demisiou ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Oznámil to spolu s premiérom Igorom Matovičom na spoločnej tlačovej konferencii. Avšak rokovania ešte neskončili a podľa niektorých koaličných partnerov, premiér vôbec nepochopil o čo ide. Ako vidí aktuálnu situáciu politológ Michal Cirner?

Veľká tlačová konferencia lídrov štátu sa nakoniec nekoná. Potom, čo premiér Igor Matovič oznámil, že minister zdravotníctva Marek Krajčí podáva demisiu, pokračovali rokovania koaličných partnerov. Strana SaS a Za ľudí žiadali rekonštrukciu vlády, ktorá zahŕňala aj výmenu premiéra. To sa však nakoniec nekoná. Zo svojho postu odchádza len Marek Krajčí. Kedy, to známe nie je. Podľa politológa Michala Cirnera je možné aj v tejto situácii hovoriť o víťazoch a porazených.

"Áno, aj keď sa to nezdá, pretože všetci sa prezentujú ako víťazi. Porazeným je hnutie OĽANO a Igor Matovič, pretože boli donútení, aby odstúpil ich nominant minister zdravotníctva Marek Krajčí. Je to teda nepríjemná reputačná prehra OĽANO a premiéra, víťazmi sú dve malé koaličné strany - SaS a Za ľudí, ktoré žiadali minimálne "hlavu" ministra zdravotníctva," myslí si politológ. Pýtali sme sa aj na to, či bol spôsob, akým došlo k jeho odchodu správny a ako podľa neho bude ďalej koalícia fungovať.

Bol odchod Mareka Krajčího dobrým krokom?

"Je to správne z hľadiska voličských nálad, občania frustrovaní z manažovania pandémie konečne dostali obetného baránka v podobe pána Krajčího. Je to správne aj z manažérskeho hľadiska, predsa aj vládna koalícia potrebuje mať na poste ministra zdravotníctva schopného a odborne zdatného človeka."

Myslíte si, že spôsob, akým k jeho výmene došlo, bol správny?

"Technická forma odchodu - to znamená odstúpenie alebo odvolanie, nič nemenia na fakte, že budeme mať nového ministra alebo ministerku zdravotníctva."

Ako, podľa vás, bude teraz fungovať koalícia?

"Zopár dní naoko v poriadku, ale problémy budú časom pribúdať a rozpad koalície alebo predčasné voľby budú ako Damoklov meč visieť nad touto koalíciou už po celý čas."