Plán obnovy počíta s modernizáciou súdov a rozvojom informačných systémov

Ilustračné foto

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

BRATISLAVA - Na reformu justície by malo ísť z plánu obnovy 244 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý predostrel rezort financií na pripomienkovanie na portáli Slov-lex. Z plánu obnovy by mali byť v hodnote 202 miliónov eur spolufinancované investície do budov a reorganizácie súdov, zvyšných 42 miliónov eur by malo byť alokovaných do digitalizácie a rozvoja informačných systémov súdnictva.