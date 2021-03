Súdnej rade zatiaľ nenavrhli kandidáta na voľbu šéfa Najvyššieho správneho súdu

Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

BRATISLAVA - Súdna rada SR zatiaľ nedostala ani jeden návrh na voľbu kandidáta na prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR. Potvrdila to hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady SR Veronika Müller. Návrhy možno podávať do piatka 19. marca do 14.00 h.