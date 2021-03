Bittó Cigániková má toho dosť: Od Matoviča žiada verejné ospravedlnenie

Matovič v novembri hovoril, že Bittó Cigániková je vo svojej funkcii "doslova trpená". Ako vtedy ďalej uviedol, každé jedno vyjadrenie poslankyne je v prospech Penty, jej šéfa Jaroslava Haščáka a súkromných zdravotných poisťovní. Viackrát zopakoval, že ju nepovažuje za koaličnú poslankyňu. Ďalej povedal, že sa správa nelojálne a podráža ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčímu (OĽANO) nohy.

Z dokumentu, ktorý má k dispozícii, vyplýva, že poslankyňa sa vyhraňuje voči tomu, že by mala byť "na výplatnej listine skupiny Penta" a že by mala pôsobiť ako jej lobista. Hovorí, že sa s Haščákom nikdy nestretla či napríklad, že všetky svoje príjmy a nadobudnutý majetok vie vydokladovať. Okrem toho kritizuje aj Matovičov výrok "To je presne Janka Cigániková, ona to má trošku aj v mene".

Považuje ho za akceptovateľný v infantilnej komunikácií mladistvých osôb. Z úst predsedu vlády ho však považuje za neakceptovateľný. Poslankyňa si tiež myslí, že premiér spochybňuje jej kompetenciu a odbornú spôsobilosť vo vzťahu k zdravotníctvu. Odkázala preto na jej aktivitu v rámci legislatívnych návrhov, poukázala tiež na svoje štúdium či na svoje výstupy. Od premiéra žiada reakciu v najbližších dňoch.