FOTO Exminister Draxler vyhlásil vojnu Matovičovi: Hnojom a reťazami sa to len začína, prezradil nám

BRATISLAVA - Dnešok je pre koalíciu kľúčový, keďže sa schádza predsedníctvo Sme rodina, ktorá zrejme rozhodne o osude rekonštrukcie vlády. Neskorá noc - až ráno však mali inú príchuť, keďže dlhodobo protestujúci ľudia predsedovi vlády Igorovi Matovičovi nachystali smradľavé prekvapenie. Pred brány Úradu vlády mu totiž nasypali hnoj a to nie je všetko! Horúco bolo aj pred ministerstvom zdravotníctva či pri Dunaji. Draxler nám v rozhovore prezradil aj detaily o tom, prečo to urobil a či v tom mieni pokračovať!

Reč je o bývalom ministrovi školstva Jurajovi Draxlerovi, ktorý už dlhšie neskrýva hnev a odpor k aktuálnej vláde a jej opatreniam. Počas dnešného rána to dal aj so svojou skupinou poriadne najavo. Pred Úrad vlády totiž vysypali kopec hnoja. Draxler túto akciu nazval "Noc plnú protivládnych aktivít"."Symbolicky sme zablokovali ministerstvá. Obmotali sme ich reťazami. Nad Dunaj sme vypustili klauna Matoviča, väčšieho ako minule. Matovičovi sme na bránu vysypali vlečku hnoja. On ho na nás kydá každý deň, teraz sme mu to vrátili," argumentuje Draxler.

Určite v tom budeme pokračovať, sľubuje Draxler

Exministra Draxlera sme v tejto súvislosti kontaktovali a poskytol nám menší rozhovor o tom, prečo sa počas ranných hodín udialo to, čo sa udialo.

Na sociálnej sieti ste hovorili o tom, že "vy" ste vysypali kopu hnoja pred ÚV. Môžete špecifikovať, kto je vo Vašej skupine, kto ste "vy"?

- Mám priateľov a spolupracovníkov, ktorí sú podobne ako ja nahnevaní na to, čo robí vláda. S niektorými hľadáme dlhodobé, politické riešenie, ako z tejto celospoločenskej krízy, ale s inými sme si povedali, že treba konať aj takto, vyjadriť voči vláde silný protest.

Kedy vznikla myšlienka uskutočniť niečo také? Bolo to spontánne?

- Podobne ako akcie, ktoré sme robili už minulý a predminulý týždeň samotný nápad je môj (pred dvoma týždňami sme pred Úrad vlády umiestnili klietku hanbu, kam sme symbolicky umiesntili ministro tejto vlády vo forme figurín, minulý týždeň sme spravili symbolický cintorín obetí covidu a vlády), ale ľudia, ktorí so mnou spolupracujú, to vedia kreatívne uchopiť, iní sa šikovne remeselne podieľať na pomôckach.

Zdroj: TASR - Dano Veselský

Je toto posledná z akcií, alebo máte v budúcnosti v zálohe aj ďalšie?

Jednoznačne chceme pokračovať. Za seba môžem povedať že až dovtedy, kým táto vláda neodíde. Kým bude ale pandemický situácia napätá, nechceme organizovať masové protesty.

Nepríde Vám, ako bývalému ministrovi školstva, tento spôsob protestu proti vláde ako nedôstojný, nebol aj iný spôsob?

- Osobne paradoxne nie som veľký priateľ pouličných protestov. Dnes je ale situácia neúnosná, veď predseda vlády sa správa oveľa horšie, ako ktorýkoľvek iný premiér v Európe, a vláda ako taká funguje veľmi chaoticky. Niečo treba robiť, a pri organizácii protestov cítim veľmi silnú podporu verejnosti.

Celá šou začala nad ránom

Draxler roztočil celý kolotoč udalostí krátko po piatej hodine dnes ráno, keď na Facebook napísal: "Blesková správa: Matovičovi sme vyklopili kopu hnoja priamo na bránu Úradu vlády," píše sa hrdo v riadkoch, ktoré sú doplnené aj o autentické zábery.

Dlho to tam nezostalo

Teraz je však jasné len jedno - hnoj a ani reťaze na svojich miestach dlho nezostali. Už o pár hodín (o ôsmej ráno) bolo všetko vyčistené a nezostala ani stopa po reťaziach či hnoji.

Scénu pred bránou Úradu vlády sme zastili v čerstvo vyčistenom stave, kde ešte možno badať mokré škvrny na asfalte.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Reťaze už nezostali ani pred ministerstvom práce a ani pred ministerstvom zdravotníctva.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Exminister dokonca po dnešnom dni na sociálnej sieti ešte poďakoval verejnosti za podporu. "Budem rád, ak sa v budúcnosti ako spoločnosť začneme správať slušnejšie, počas svojej kariéry vo verejných službách som sa aj vlastným príkladom snažil ukazovať, že komunikovať treba slušne a s rešpektom aj voči oponentom (tí to, bohužiaľ, ani vtedy nerešpektovali). Takisto trvám na tom, aby ľudia protestovali s rozumom (napríklad, aby sa teraz neprispievalo k šíreniu nákazy) a nevyvolávali zbytočné konflikty, napríklad s políciou. Ale inak, inak dnes už naozaj nemáme na výber. Premiérovi a vláde treba posielať jasné odkazy: aj vysypaním kopy hnoja pred Úrad vlády," myslí si Draxler.