KORONAVÍRUS Otvoria sa ďalšie termíny na očkovanie seniorov nad 70 rokov, uviedol Krajčí

BRATISLAVA – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR by malo ešte v sobotu večer otvoriť približne 13.000 termínov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 na najbližší týždeň pre seniorov nad 70 rokov. Očkovaní budú vakcínou od konzorcia Pfizer/BioNTech. Na sociálnej sieti o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

"Žiaľ, akútny nedostatok vakcín nám neumožňuje otvoriť viac termínov a preto prosím o pochopenie. Predpokladám, že otvorené termíny budú veľmi rýchlo obsadené," poznamenal Krajčí. Poukázal zároveň na to, že v priebehu pár hodín sa "rozchytalo" 11.000 termínov pre "prvoočkovancov" v kategórii od 60 do 70 rokov, ktoré ministerstvo zdravotníctva otvorilo taktiež v sobotu.

V priebehu budúceho týždňa by sa mali podľa šéfa rezortu zdravotníctva očkovať aj klienti zariadení sociálnej starostlivosti a ľudia, ktorí majú dostať druhú dávku vakcíny. Ďalšie termíny na očkovanie seniorov bude ministerstvo otvárať pre týždeň od 15. marca, a to podľa toho, ako budú na Slovensko prichádzať dodávky vakcín od výrobcov. "Malo by ich byť určite viac, nakoľko Európska komisia avizuje extra dodávku 100.000 vakcín," podotkol Krajčí. Podľa ministra však pôjde len o zápožičku, ktorú budeme musieť v apríli vrátiť.

Minister opätovne uistil, že ochrana zdravia najstarších občanov je jeho absolútnou prioritou. V súvislosti s informáciami o účinnosti a bezpečnosti vakcíny od konzorcia AstraZeneca a Oxfordská univerzita na osobách starších ako 55 rokov ešte minulý týždeň požiadal konzílium odborníkov, aby schválilo používanie vakcíny od AstraZeneca pre ľudí až do 70 rokov. "Som rád, že konzílium mojej žiadosti vyhovelo," dodal Krajčí.