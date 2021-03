Deň D: Koaličná kríza, počas ktorej Matovič statusoval, ostatní rokovali a takmer padla vláda

Aby sme sa ale neupierali len na včerajšok, všetko sa nazhromaždilo ešte deň predtým, kedy sa po tichom nákupe Sputnika V rozhodli strany SaS a Za ľudí zvolať republikové rady a predsedníctva spolu s poslaneckými klubmi, aby sa rozhodli, ako sa v tejto situácii zachovajú.

Kým v centrále Za ľudí išlo všetko štýlom tichej domácnosti, pred liberálnym domom SaS sa nazhromaždili ešte v utorok večer novinári, pred ktorými dokonca Sulík zatiahol žalúzie, čo indikovalo napätú situáciu v koalícii.

Nový deň odhalil, v akej kríze sa vláda vlastne nachádza

Kým niektorí si veľkú vládnu krízu do istej miery nepripúšťali, všetko sa rozbehlo až v stredu, kedy býva tradičné rokovanie vlády. Tu sa ale prejavila prvá anomália, a síce tá, že na rokovanie zrejme kvôli nesúhlasu s vládnymi krokmi alebo pre pokračujúce vnútrostranícke diskusie neprišli ministerky zo Za ľudí Veronika Remišová a ani Mária Kolíková.

Ďalšou indikáciou, že na rokovaní nešlo všetko podľa predstáv bol fakt, že premiér Matovič odišiel z rokovania bez slova a novinárom neodpovedal na otázky. Odišiel v obkolesení ministrov z OĽaNO a žiadnej inej koaličnej strany.

Minister vnútra Roman Mikulec bol jediný minister z OĽaNO, kto sa po tomto rokovaní postavil pred novinárov. Dodal, že témou rokovania neboli prednostne medzikoaličné vzťahy, ale aktuálne opatrenia.

SaS prelomila mlčanie

Na vláde medzitým ostali ešte predstavitelia SaS, ktorí sa po istom čase rozhodli prísť na verejnosť s razantnou správou. Po prvých slovách bolo evidentné, že rokovanie neprebiehalo práve ideálne. Vicepremiér Sulík vzápätí vyriekol výzvu, ktorá bola zrejme už len otázkou času. "Nastal čas, aby sme sa vážne bavili o rekonštrukcii vlády, no nebudem teraz hovoriť žiadne detaily. Je to vážna vec, nestáva sa to každý deň a treba pri tom postupovať citlivo a hlavne s našimi partnermi. Chcem komunikovať aj so stranou Za ľudí a aj s Borisom Kollárom, rovnako aj s niektorými ľuďmi z hnutia OĽaNO," povedal včera Sulík s tým, že Matovič si už proti sebe poštval všetkých, no nechcú predčasné voľby, ale rekonštrukciu vlády.

"Ťažko môžeme takto ďalej fungovať. Boj s pandémiou evidentne nezvládame. Čelíme aj tomu, že predseda vlády poštval proti sebe vlastne všetkých. Nemôžeme pred tým už zatvárať oči. Sme zásadne proti predčasným voľbám. Určite ich nepodporíme. Momentálne zloženie parlamentu nám vyhovuje. Po predčasných voľbách by však nebolo lepšie zloženie národnej rady," dodal Sulík a viackrát zopakoval, že príčinou jeho snahy o rekonštrukciu nie je vôbec príchod Sputnika V, aj keď spôsob jeho príchodu im prekážal. Podľa jeho slov ide o štýl vládnutia a komunikácie Matoviča počas roku vládnutia.

Cesta za prezidentkou

Strana Za ľudí zatiaľ taktne mlčala, no krátko po jedenástej hodine dopoludnia prišla správa, že strana sa s jej vrcholovými predstaviteľmi chystá o 15:00 navštíviť prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby sa s ňou poradili o koaličnej kríze a ako ďalej postupovať.

Toto rokovanie iniciovala aj protestujúca SaS, ktorá pred prezidentský palác v zložení Richard Sulík, Branislav Gröhling a Ivan Korčok prišla prakticky ihneď po skončení brífingu na Úrade vlády, kde oznámili zásadnú vec dňa - rekonštrukciu.

Matovič sa ponoril do mora statusov

Na druhom brehu medzitým ostal premiér Matovič, ktorý ako keby nevidel, čo sa mu pod rukami v koalícii deje a radšej sa rozhodol s verejnosťou komunikovať statusmi na sociálnej sieti, ktorých v osudnú stredu vydal osem, čo je pravdepodobne premiérov osobný rekord.

Boli väčšinou jednotvárne a Matovič sa v nich snažil koalične legitimizovať svoj tichý nákup ruskej vakcíny Sputnika V a neustále sa opieral o verziu, že vládna kríza prepukla práve pre Sputnik. SaS aj Za ľudí medzitým premiérovi opakovali, tiež cez statusy a tlačové správy, že koaličná kríza neprepukla len kvôli Sputniku, ale pre štýl jeho vládnutia. Premiér si však až do večerných hodín išiel svoje.

Kollár sa na to nemohol dívať a zasiahol

To už ale nevydržal ani predseda parlamentu a koaličný partner Boris Kollár (Sme rodina) a rozhodol sa cez tlačové vyhlásenie pozvať predstaviteľov strán k okrúhlemu stolu v Národnej rade, kde by si mohli situáciu prediskutovať ako dospelí. "Bohužiaľ, máme tu partnerov, ktorí 10 mesiacov na seba útočia a vytvárajú takýto chaos. Teraz sa k tomu pridala ešte aj tretia strana. Nikdy sme to neurobili, ale teraz prvýkrát koaličných partnerov vyzvem cez médiá: Vážení koaliční partneri, prestaňte sa chovať ako malé deti na pieskovisku a vráťme sa k tomu, prečo táto vládna koalícia vznikla," uzavrel Kollár s tým, že stretnutie naplánoval na 17:00 večer.

Neskôr sa k tejto výzve postupne vyjadrili všetky koaličné strany a stretnutie prijali. O 15:00 prichádzajú k hlave štátu už aj predstavitelia Za ľudí, ktorí sa na rokovaní pripojili k už diskutujúcej SaS.

Matovič medzitým stále neprejavuje snahu urovnávať konflikt a stále na sociálnej sieti komentuje tichý príchod Sputnika V ako prvok, ktorý podľa neho rozbíja vládu. Neskôr zmení tému a vyhlási, že na Slovensko mieri ďalších 100-tisíc vakcín od firmy BioNTech/Pfizer. Odrazu hovorí o tom, že Slovensko sa môže spoľahnúť aj na európskych partnerov, hoci neskoré dodávky vakcín predtým z európskej strany kritizoval, a to hlavne po tom, ako prišli dodávky ruského Sputnika V.

Krátko po 16:00 sa situácia dramatizuje, keďže podľa našich zdrojov ranné rokovanie vlády bolo poriadne drsné. Sulík mal podľa našich informácií dokonca premiérovi po rokovaní vynadať do "hnusných, zákerných a klamárskych c*ujov".

Pred piatou hodinou večer začína vyhlásenie strán SaS a Za ľudí, ktorí práve dorokovali s prezidentkou. Stanovy sa viac-menej nezmenili a lídri strán trvajú na svojom a chcú rekonštrukciu vlády. Objavili sa dokonca informácie, že niektorí poslanci Za ľudí sú ochotní odísť z vládnych klubov, ak Matovič s Krajčím zo svojich postov neodídu.

Premiér si začína uvedomovať vážnosť situácie

Pred šiestou hodinou večer, keď rokovanie štyroch koaličných strán už naplno prebieha, prichádza do redakcii odkaz na video, v ktorom premiér Matovič so zúfalým výrazom v tvári prosí Remišovú a Sulíka, aby vládu kvôli Sputniku V nerozkladali a prosí ich tiež o pomoc pri boji s pandémiou. "Na druhej strane si myslím, že ako premiér som mal psiu povinnosť, aby sme zachránili životy. Podaril sa nám malý-veľký zázrak. Bol by som rád, aby ste mi v tom pomohli. Prosím vás, odložte politikárčenie bokom a hlavne prosím, nevyužívajte Sputnik ako zámienku na rozpad našej vlády," hovorí premiér s vážnou tvárou.

SaS už počas tohto dňa niekoľkýkrát opakovane reaguje, že koaličná kríza nevypukla pre Sputnik V, ale pre samotného Igora Matoviča, ktorý vládu vedie štýlom chaosu a zlej komunikácie.

Dlhé čakanie pred parlamentom

Po tomto nastalo dlhé obdobie ticha pred búrkou, ktoré umocňovalo čakanie novinárskej obce pred budovou parlamentu. Všetci čakali, ako sa napokon štyri strany za okrúhlym stolom dohodnú. Predbežne možno povedať, že na rokovaní sa zúčastnili Richard Sulík, Veronika Remišová, Boris Kollár, no o premiérovi to také isté nie je, keďže počas rokovania posielal ďalšie statusy a už spomínané video, ktoré natočil na Úrade vlády a nie v parlamente. Je teda možné, že OĽaNO na rokovanie povolalo iného predstaviteľa, no nie je to potvrdené.

Z úst predsedov, ktorí po rokovaní prichádzali pred novinárov tiež nebolo zrejmé, že by sa Matovič na pôde parlamentu počas rokovania nachádzal. Ten navyše pred stretnutím, ktoré zvolal Kollár na piatu hodinu večer v parlamente, podľa TV Markíza strávil s predsedom parlamentu istú chvíľu aj na Úrade vlády.

Po ôsmej sa jazyky rozviazali

Pád vlády sa teda napokon v stredu nekonal, aj keď k tomu mal výnimočne veľmi blízko. Všetko sa to začalo ujasňovať po prvých odchodoch predsedov z rokovania. Prvým bol Sulík, ktorý sa ponáhľal do televíznej relácie. "Platí dohoda. Strana Sme rodina bude mať počas budúcej stredy svoje predsedníctvo, potom dá svoje stanovisko. Sme určite za spoločný postup," uzavrel Sulík a pred novinármi odišiel s tým, že je potrebné počkať na predsedníctvo kollárovcov.

Jeho slová neskôr potvrdil sám Kollár, ktorý sa pred novinárov postavil s tým, že predsedníctvo strany sa bude konať budúcu stredu (10.3.) a pomerne prekvapivo vyhlásil, že Sme rodina je otvorené debate o rekonštrukcie vlády, pričom doteraz vždy Matovičovi kryl chrbát. "Sme rodina závažné veci ako rekonštrukciu vlády musí prejednať na predsedníctve strany v stredu. Skôr nemôžeme kvôli obmedzeniam. Niektorým končí karanténa a musíme byť uznášaniaschopní. Je to závažná vec o tom nemôžem rozhodnúť sám," vyhlásil Kollár a opäť prekvapil, keď sa odmietol odpovedať na otázku, či dôverujú premiérovi Matovičovi. Doteraz totiž túto dôveru nikdy neskrýval.

Nič nové už neprezradili ani Remišovci, ktorí pred novinárov predstúpili krátko pred deviatou hodinou večer. Prekvapením však bolo vyhlásenie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, ktorá povedala, že je ochotná vzdať sa svojho postu, ak to bude prekážka pri rekonštrukcii vlády. "Mojou veľkou ambíciou je robiť reformu vo forme súdnej mapy, ale to sa nedá robiť v takom napätí v koalícii. Ak by ja som mala stáť v ceste, tak som pripravená ponúknuť svoju pozíciu. Vláda určite nestojí na Kolíkovej," povedala prekvapivo Kolíková.

Zopakovali, že cieľom je rekonštrukcia vlády a nie jej pád, pretože "v opozícii čakájú ľudia ako Peter Pellegrini a Robert Fico spolu s fašistami,". Rokovanie tak počas tohto dňa skončilo.

Matovič to zakončil statusmi

Keď si už takmer každý bol istý, že teraz ostáva už len čakať 7 dní na závery z rokovania Sme rodina, prispel do diskusie ešte ďalšími statusmi premiér Matovič. Ten stále videl pričiny škriepok v príchode Sputnika.

Krátko pred polnocou však ešte stále nebolo po všetkom a Matovič avizoval na dnešný deň viaceré prekvapenia.

Ráno prezradil, že ruská strana je podľa jeho informácií radšej ochotná zrušiť celý kontrakt na dodávku 2 miliónov vakcín Sputnik V, ako by mala byť príčinou rozvratu slovenskej vlády. "Osobne ich plne chápem, ak by som bol na ich mieste, tiež by mi bolo nepríjemné, ak by môj liek, ktorý zachraňuje životy, niekto zneužíval na politické zápasy. Tým dupľom, ak 40 iných krajín prosí o čím skoršie dodávky," povedal dnes v statuse Matovič.