KORONAVÍRUS Krik na vláde potvrdil už aj Naď: Sulík bol vulgárny, OĽaNO je pripravené aj na menšinovú vládu!

BRATISLAVA - Týždeň, ktorý bol kvôli koaličnej kríze mimoriadne horúci pomaly končí, no stále sa potichu vynárajú ďalšie veci, ktoré čoraz viac prehlbujú túto krízu. Prehovoril minister obrany z OĽaNO, ktorý bol na stredajšej vláde. Dokonca potvrdil aj to, o čom sme písali už v stredu. Sulík totiž mal byť na vláde mimoriadne vulgárny k premiérovi! Zašlo to až tak ďaleko, že Naď a zrejme aj Igor Matovič si už vedia predstaviť aj menšinovú vládu!

Naď sa rozhovoril u Zuzany Kovačič Hanzellovej na portáli SME, kde prezradil mnohé detaily z vlády. Podľa našich informácií zo stredy mal Sulík Matovičovi povedať: "Igor, si hnusný, zákerný klamársky c*uj!”. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) tieto domnienky absolútne nevyvracia, skôr naopak.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Sulík nám nepovedal nič o rekonštrukcii, ale novinárom áno

Sulík podľa Naďa dokonca na stredajšej vláde nepovedal nič na tému rekonštrukcie vlády. "Prišiel tam so svojimi dvoma ministrami, nepovedal ani pol slova o rekonštrukcii vlády a po vláde príde dole schodami a tam povie niečo novinárom," prezradil o Sulíkovi Naď.

Ten považuje za smiešne, že prvé slová o rekonštrukcii vlády smerujú ako prvé médiám a nie premiérovi. "Za takmer jeden rok fungovania vlády som nevidel a nepočul Igora Matoviča ani jediný krát zvýšiť hlas na rokovaní vlády alebo niekoho urážať," blížil sa k horúcej téme Naď. "Zato Richard Sulík to robí ako na bežiacom papieri, pravidelne a naposledy včera (v stredu, pozn. red.)," hovorí o nepokojoch na vláde minister.

Dve minúty kričal, nadával a osočoval všetkých, tvrdí Naď

V stredu to malo byť na vláde mimoriadne ostré. "Včera si zobral dvojminútový monológ, kde na plné ústa a pred celou vládou kričal na predsedu vlády. Jeho slovník bol plný vulgarizmov. Ani ich nechcem opakovať," potvrdil napätú atmosféru na vláde Naď. "Kľudne sa na to opýtajte kohokoľvek z členov vlády. To, čo som počul trvalo asi 2 minúty. Bol to nonstop flow nadávok, ktoré išli z kričiaceho Richarda Sulíka a bola tam celá vláda," pripomína v rozhovore Naď.

Zdroj: Topky/Maarty

Sulíka vyzval Naď na odchod z vlády

"To sa mimochodom nestalo prvýkrát. Keď sa rokovalo o sprísňovaní opatrení pred Vianocami, tak sme si vypočuli, že sme banda diletantov a všetci ministri okrem neho sú neschopní. Stál a kričal pri tom. Opäť to počulo množstvo ľudí. To, že sme to doteraz neprezradili, to bolo myslené v dobrom, aby sme to nevyťahovali," ilustruje posledné rokovania vlády so Sulíkom Naď. "Ja počúvajúc to, čo som počúval aj z čias Radičovej vlády, kde vraj tiež nadával a osočoval ľudí, tak teraz robí presne to isté. Robí to na vláde, kde sa to dokonca nahráva. Nezvláda politický tlak a je načase, aby odišiel z vlády," vyhlásil Naď.

Odišiel som, vyzeralo to tam ako v krčme

Ten nevidí, že by Sulík mohol akýmkoľvek spôsobom pokračovať vo vláde potom, čo si v stredu "dovolil povedať premiérovi". Matovič vzhľadom na to, čo mu Sulík povedal ukončil vládu. "Ja som to inak ani nedopočúval, lebo som odišiel. Lebo som si pripadal ako v krčme, kde nejaký opilec vykrikuje. Možno by mal viac počúvať svojich poradcov a počítať s nejakým krokom 2 alebo s krokom 3," komentoval ešte dianie na vláde Naď.

Pre Denník N však ešte uviedol aj ďalšiu zásadnú informáciu. Išlo o to, že po strede je ochotné OĽaNO pristúpiť aj na menšinovú vládu, aby neboli predčasné voľby. "OĽaNO je pripravené pokojne vládnuť aj vo dvojici a môžeme mať menšinovú vládu,“ povedal v ďalšom rozhovore Naď.