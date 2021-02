KORONAVÍRUS Opäť sa hovorí o totálnom lockdowne: Matoviča nahnevali údajné úniky z rokovania, je to lož!

Správu o možnom "vypnutí krajiny" priniesol denník Pravda. Mala to byť posledná možnosť, ako Slovensko môže postúpiť v boji s pandémiou a podľa denníka mal tento mimoriadne prísny lockdown trvať 2 až 3 týždne. Matovič mal podľa Pravdy k tomuto záveru prísť po dlhých rokovaniach s vedcami za okrúhlym stolom.

Matovič stiahol z obehu "zaručené informácie"

Na tieto informácie už medzitým stihol reagovať aj sám premiér Igor Matovič. "Je to mimoriadne vážna situácia. Počas posledných troch dní som preto do miestnosti, kde zvyčajne zasadá vláda, pozval cca dvadsať špičkových slovenských epidemiológov, infektológov, imunológov, virológov, verejných zdravotníkov, lekárov a spol, aby sme spoločne hľadali odpoveď na to, čo zmeniť v nastaveniach opatrení, aby lockdown a Covid Automat začali plniť svoju úlohu," píše v jednom zo svojich najnovších statusov premiér Matovič.

Zdroj: Topky/Maarty

Premiér zopakoval, že žiadne návrhy na verejnosti nebudú prezentované, až dovtedy, kým sa tak nerozhodnú za okrúhlym stolom. "Dohodli sme sa, že žiadne návrhy nebudeme komunikovať predtým, ako sa s nimi stotožnia všetky koaličné strany. V jednej veci však musím urobiť výnimku. Niektoré médiá začali posledné dni ľudí doslova strašiť “zaručenými informáciami”, ako vláda ide zavrieť všetky fabriky," posťažoval sa Matovič.

Hneď na to ale tieto informácie poprel. "Nie je to pravda. Áno, je to úplne krajná možnosť, ktorá pripadá do úvahy a po ktorej siahli už viaceré štáty. Ale, pred nami všetkými stojí ešte úplne posledná úloha - nájsť v sebe dostatok síl, chuti a schopnosti zjednotiť sa a tento zápas spolu vyhrať," uzavrel.

Matovič v priebehu tohto týždňa ešte spomenul, že výsledky z týchto rokovaní by chceli verejnosti predstaviť v piatok (dnes), no to, či sa tak skutočne stane je zatiaľ otázne, keďže rokovania pokračovali kontinuálne niekoľko dní.