Rok po parlamentných voľbách: Nepriateľom číslo jeden je KORONAVÍRUS, Matovič vládne ako kráľ statusov

Igor Matovič zasadol v roku 2020 na premiérsku stoličku. Mnohí mu okrem iného vyčítajú to, že obľubuje komunikáciu cez sociálne siete. Veľké plány, ktoré mal pred voľbami, mu rozhodne naštrbila pandémia. Prieskumy hovoria o tom, že jeho popularita klesla. Aký bol rok vládnutia pod jeho taktovkou?

29. február 2020 - Vo voľbách suverénne zvíťazilo hnutie OĽANO so ziskom 25,02 percenta hlasov a 53 mandátov. Druhý bol Smer-SD so ziskom 18,29 percenta a 38 mandátov. Tretie skončilo hnutie Sme rodina – 8,24 %, 17 mandátov.

Na štvrtom mieste bola ĽSNS, piata skončila koalícia Progresívne Slovensko-Spolu, ktorá sa však nedostala do parlamentu, pretože neprekročila hranicu 7 percent potrebnú v prípade koalícií. Šiesta bola strana SaS, ako siedma sa umiestnila strana Za ľudí – 5,77 %.

Oslava víťazstva bola v prípade Matoviča skutočne pompézna.

13. marec - Strany a hnutia OĽANO, Sme rodina, SaS a Za ľudí sa dohodli na zostavení novej vlády. Novinárom to potvrdil líder OĽANO Igor Matovič. V tomto čase sme ešte zástupcov vlády vídali bez rúšok.

21. marec - OĽANO, Sme rodina, SaS a Za ľudí podpísali koaličnú dohodu.

30. apríl - Vláda Igora Matoviča získala dôveru poslancov Národnej rady SR. Za PVV, a teda aj za dôveru kabinetu, hlasovalo 93 členov snemovne zo 141 prítomných. Potrebných bolo minimálne 76 hlasov.

20. máj - V priebehu mája prišla tretia a štvrtá vlna uvoľňovania opatrení proti koronavírusu. Otvorili sa divadlá, kiná a dokonca aj rúška boli v konekrétnych prípadoch dobrovoľné. Slovensko si v tomto čase viedlo v porovnaní so zahraničím dobre.

23. jún - Po viacerých zisteniach vyplynulo, že záverečné práce Borisa Kollára či podpredsedníčky strany Sme rodina Petry Krištúfkovej majú byť plagiáty. Následne obvineniam z plagiátorstva čelili aj minister školstva Branislav Gröhling či premiér Igor Matovič. Ani po zmene zákona sa nikto titulu do dnešného dňa nevzdal.

28. jún - Bývalý prezident Andrej Kiska, ktorý pomohol strane Za ľudí dostať sa do parlamentu, prostredníctvom Facebooku oznámil, že v politike končí. Mohli za to jeho dlhotrvajúce zdravotné problémy. Predsedkyňou strany sa neskôr v auguste stala Veronika Remišová.

1. júl - Vzniká Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Prvou ministerkou sa stala Veronika Remišová, ktorú do funkcie vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová.

7. júl - Boris Kollár ustál pokus o odvolávanie z funkcie šéfa parlamentu pre kauzu okolo plagiátu záverečnej práce. SaS a Za ľudí sa rozhodli nezahlasovať.

23. júl - Igor Matovič čelil pokusu o odvolanie z funkcie predsedu vlády. Premiér sa uprostred dlhej a emotívnej reči v pléne priznal k tomu, že rodinu necháva bývať v neskolaudovanom dome, no robí tak preto, lebo ako premiér nechcel nechať rodinu bývať v činžiaku. Matoviča vo funkcii podržali, za jeho odchod bolo len 47 poslancov.

25. júl - Medzi Ižou a Komárnom havaroval 25. júla 2020 štátny tajomník ministerstva kultúry Vladimír Dolinay. Mal len 38 rokov. V aute s ním v osudnom okamihu sedela jeho manželka Zuzana aj 2,5-ročný chlapček, ktorého si dvojica adoptovala. Prežilo len dieťa. Dolinay zraneniam podľahol na mieste, jeho partnerka o týždeň neskôr v nemocnici.

11. august - Minister zdravotníctva Marek Krajčí po zasadaní Pandemickej komisie potvrdil druhú vlnu pandémie na Slovensku. Komisia na zasadnutí schválila takzvaný Pandemický plán.

26. augusta 2020 - Rok 2020 sa niesol aj v znamení zásahov NAKA. Za prvý polrok NAKA obvinila 26 verejných činiteľov. V prípade korupcie boli žiadané úplatky za viac ako 12 miliónov eur.

11. september - Peter Pellegrini oznámil zaregistrovanie strany HLAS – sociálna demokracia. Všetci členovia strany sú odídenci zo strany Smer-SD.

17. október - V Bratislave sa pred Úradom vlády Slovenskej republiky konal nepovolený protest proti epidemiologickým opatreniam a vláde Igora Matoviča. Medzi protestujúcimi boli najmä futbaloví fanúšikovia ultras a priaznivci politickej strany ĽSNS.

23. október - 22. november - Na Slovensku sa v štyroch fázach konala operácia Spoločná zodpovednosť. Dokopy bolo počas plošného testovania vykonaných 5 921 772 testov, pozitívnych bolo 59 968 ľudí.

24. október - Predseda parlamentu Boris Kollár mal vážnu dopravnú nehodu v Bratislave. V aute s ním sedela aj finalistka súťaže Miss Miroslava Fabušová.

14. november - Vrcholí spor premiéra Igora Matoviča a ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Otváranie škôl, o ktorom hovoril minister školstva Branislav Gröhling, označil Matovič za smrť a pýtal sa, či predstavitelia SaS pôjdu kopať hroby.

17. november - Na výročie začiatku Nežnej revolúcie sa po Slovensku konalo viacero protestov proti vláde a epidemiologickým opatreniam. Protesty boli v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a Žiline.

7. december - Počet úmrtí na koronavírus na Slovensku prekonal hranicu tisíc obetí. Situácia v krajine sa začína zhoršovať, škriepky vo vláde medzi Igorom Matovičom a RIchardom Sulíkom neutíchajú. Premiér ministra obvinil, že kvôli neobjednaným testom budú umierať ľudia.

18. december - Na koronavírus bol pozitívne testovaný premiér Igor Matovič, minister obrany Jaroslav Naď a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová.

1. január 2021 - Na Slovensku začínajú platiť sprísnené opatrenia, ktoré s menšími zmenami trvajú do dnešných dní. Sprísnený bol zákaz vychádzania a zrušených bolo viacero výnimiek, ktoré platili cez vianočné sviatky.

2. február - Vláda schválila sprísnenie covidového automatu, ktorý vstúpil do platnosti 8. februára. Celé Slovensko sa nachádzalo v najhoršej, čiernej fáze.

8. február - Lucia Ďuriš Nicholsonová tvrdila, že Slovensko z eurofondov prišlo nenávratne o 1 miliardu eur, pretože do konca roku 2020 nezabezpečilo v Európskom fonde regionálneho rozvoja jej realokáciu. Veronika Remišová tieto obvinenia rázne odmietla. Po vysvetlení celej situácii nakoniec 11. februára opustila stranu SaS.

22. február - Slovensko sa vyšplhalo na neslávny vrchol. Vo februári sme boli najhorší v počte úmrtí na koronavírus na jeden milión obyvateľov, taktiež v počte hospitalizovaných v nemocniciach na jeden milión obyvateľov.

28. február - Ak by sa voľby do NR SR konali tento rok, vyhrala by strana Hlas-SD. Získala by 23 percent hlasov. V prieskume preferencií volebných strán nasleduje SaS, ktorá by získala 12,9 percenta, a OĽANO so ziskom 10,4 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza.