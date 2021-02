Šéf diplomacie o smrti Kuciaka a Kušnírovej: Až do smrti hľadali pravdu! Sú symbolom boja proti korupcii

BRATISLAVA - Ján Kuciak a Martina Kušnírová sa stali symbolom boja proti korupcii, apelom na ochranu slobodnej žurnalistiky a až do svojej smrti neúnavne hľadali pravdu. V predvečer tretieho výročia vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej to vyhlásil minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS).

"Ján a Martina zmenili Slovensko. Títo mladí ľudia sa stali symbolom boja proti korupcii a súčasne apelom na ochranu slobodnej žurnalistiky. Nebáli sa nastavovať moci kritické zrkadlo a až do svojej tragickej smrti neúnavne hľadali pravdu," skonštatoval šéf slovenskej diplomacie.

Pripomenul, že Slovenská republika sa ako člen Koalície pre slobodu médií zaviazala k aktívnej podpore a ochrane novinárov a pracovníkov médií. "Ochrana novinárov je kľúčová v každej demokratickej spoločnosti a vražda týchto dvoch mladých ľudí nám to nemilosrdne pripomína," uzavrel Korčok.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Komisárka Rady Európy si uctila ich pamiatku

Komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatovičová si v piatok pripomenula tretie výročie smrti zavraždeného slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ktoré pripadne na nedeľu. Mijatovičová zverejnila svoj odkaz na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.

"Jediným spôsobom, ako poslúžiť spravodlivosti a uctiť si pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, zavraždených pred troma rokmi 21. februára, by bolo definitívne skoncovať s beztrestnosťou za zločiny proti novinárom a zaistiť, aby mohli slobodne a bezpečne pracovať na Slovensku a po celej Európe." Komisárka ukončila odkaz heslami "Protect journalists" a "All for Jan".

Vražda, ktorá zmenila Slovensko aj svet

Investigatívneho novinára spravodajského portálu Aktuality.sk Jána Kuciaka zavraždili spolu s jeho snúbenicou Martinou Kušnírovou 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača. Po dvojnásobnej úkladnej vražde sa konali pochody za Jána a Martinu a Za slušné Slovensko, ktoré organizovala rovnomenná iniciatíva. Situácia po vraždách si vyžiadala zmenu vlády, kabinet Roberta Fica vystriedala exekutíva Petra Pellegriniho (vtedy obaja Smer-SD).

Za vraždy boli zatiaľ potrestaní iba vykonávatelia, objednávatelia ešte spravodlivosti unikajú. Prokuratúra tvrdila, že Kuciakovu vraždu si objednal Marian Kočner z pomsty za články o jeho podozrivej ekonomickej činnosti. Podľa prvostupňového súdu však nebol predložený žiadny priamy dôkaz tohto obvinenia.