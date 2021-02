Matovičov PRIESKUM: Sputnik V by presvedčil časť ľudí! Zaočkovalo by sa ďalších 300-tisíc ľudí, tvrdí

BRATISLAVA - Premiér Igor Matovič dnes na tlačovej konferencii prezentoval výsledky prieskumu o ruskej vakcíne Sputnik V, ktorý si objednal prostredníctvom agentúry AKO. Podľa nich ak by bola ruská vakcína v ponuke, dalo by sa zaočkovať o niekoľko percent ľudí viac.

Premiér dnes na emotívnej tlačovke okrem útoku na Za ľudí prezentoval aj výsledky prieskumu, ktorý bol realizovaný pred vyše dvoma týždňami. Pokiaľ by bola v ponuke aj vakcína Sputnik, zaočkovať by sa dalo o necelých päť percent viac ľudí.

Zaočkovať sa chce takmer polovica obyvateľov

Zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 by sa určite dalo 46,6 percenta Slovákov. Ak by to bolo možné, ruskou vakcínou Sputnik V by sa dalo určite zaočkovať 19,6 percenta obyvateľov. Vyplýva to z reprezentatívneho sociologického prieskumu, ktorý na vzorke tisíc respondentov realizovala od 3. do 5. februára agentúra AKO.

Plánujete sa dať zaočkovať proti koronavírusu, keď dostanete príležitosť?

Tak znela prvá otázka v prieskume. Určite by sa dalo zaočkovalo niečo vyše 46 percent. Možnosť "asi áno" zvolilo 21,8 percenta opýtaných. Asi by sa zaočkovať nedalo 8,4 percenta respondentov a určite by sa zaočkovať nedalo 11,2 percenta opýtaných. Takmer šesť percent respondentov uviedlo, že už je zaočkovaných.

A ak by ste dostali možnosť zaočkovať sa ruskou vakcínou Sputnik V, dali by ste sa ňou zaočkovať?

Na túto otázku odpovedalo takmer 20 percent respondentov, že by sa určite dalo zaočkovať. Takmer 32 percenta respondentov zvolilo možnosť "asi by som sa dal/a".

Naopak, 18,1 percenta opýtaných skonštatovalo, že by sa ňou asi nedalo zaočkovať a určite by sa ňou zaočkovať nedalo 15,4 percenta respondentov.

Prieskum zisťoval aj ochotu zaočkovať sa v prípade, že by sa ponuka vakcín rozšírila o spomínaný Sputnik V. Niečo vyše 46 percent ľudí je ochotných očkovať sa vakcínami, ktoré sú v súčasnosti prístupné na Slovensku. Pokiaľ by sa v ponuke ocitol aj Sputnik V, ochotu očkovať prejavilo o takmer 5 percent ľudí viac (50,9 %).

Premiér Igor Matovič by bol rád, ak by minister zdravotníctva Marek Krajčí udelil výnimku na používanie ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensku. S Ruskom podľa neho dohodol dva milióny dávok do konca júna. Predseda vlády kritizoval odmietanie ruskej vakcíny a tvrdo zaútočil na stranu Za ľudí, ktorá včera vetovala uznesenie na vláde. Uviedol, že je to boj proti ľuďom, nie za ľudí, pričom narážal na názov strany, ktorej šéfuje Veronika Remišová.

Matovič zároveň uviedol, že určite ide o geopolitické zápasy. Remišová však takéto tvrdenia odmieta. Podľa nej Krajčí nepotrebuje súhlas vlády na to, aby vakcíny zaobstaral. Podľa nej by sa však malo očkovať len registrovanými vakcínami. Žiadna nesmie mať v tomto výnimku a je jedno o akú vakcínu z akej krajiny ide. Matovič uviedol, že zaočkovať by sa mohlo o 300-tisíc Slovákov viac, ak by sme mali k dispozícii aj ruskú vakcínu.