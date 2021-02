KORONAVÍRUS Matovič chce, aby odborníci ustúpili: Volá všetkých za okrúhly stôl, GRAF je neúprosný, situácia je zlá

NAŽIVO Tlačová konferencia premiéra Igora Matoviča:

Po množstve negatívnych správ, ktoré sa Slovenska v rámci pandémie počas posledných dní týkajú, nazval premiér svoju tlačovku familiárne: "Covid-19: ako ďalej?".

"Deväť a pol týždňa je odvtedy, čo máme vyhlásený lockdown. Už 2 týždne máme covid automat. Už by sme mohli rekapitulovať to, ako na tom sme. Najlepšie kritérium je, aby sme sa pozreli pravde do očí, je počet hospitalizácií," začína Matovič, ktorý prezentuje graf od 1. októbra 2020 do včerajšieho dňa, kedy sme dosiahli rekord v hospitalizáciách.

Matovič v grafe červenou farbou vyznačil celoplošné testovanie.

Zdroj: Topky/Maarty

U nás počty rastú, v Británii alebo v Portugalsku nie

Až pred 2 týždňami sa prijali rozhodnutie, že sa prijal covid automat. "Z tohto grafu je zrejmé, že nám počty hospitalizovaných od nového roka neustále rastú. Nezáleží aké to bolo opatrenie. Počty stále len rastú. Na druhej strane keď si porovnáme stav napríklad vo Veľkej Británii, tak vývoj u nich, aj keď mali podobný lockdown ako my a aj veľmi podobné obmedzenia, bol úplne iný," povedal premiér.

Zdroj: Topky/Maarty

"Pre mňa osobne aj vzhľadom na výzvy rôznych ľudí, napríklad aj pani prezidentky, tak od polovičky decembra som sa rozhodol, že to bude na vedcoch. Ak vedci navrhli lockdown, prijali sme ho. Následne sme prijali ešte tvrdší lockdown. Ten tiež nezabral. A keď povedali vedci, že potrebujeme covid automat, tak prešli sme aj na ten. Napriek tomu, počty nám stále rastú. Tým chcem povedať, že 7 a pol týždňa je Slovensko v rukách odborníkov a vedcov," tvrdí premiér, že napriek tomu nie je vidieť zásadný rozdiel.

Zdroj: Úrad vlády SR

Matovič chce veľmi široký stôl a pozýva ich na stretnutie

"Preto som sa zajtra rozhodol zorganizovať širší stôl tu na Úrade vlády. Chcem pozvať všetky skupiny vedcov. Zajtra som sa rozhodol spojiť všetky tieto skupiny a všetkých, ktorí sa vyznajú, aby si sadli a rozprávali sa o tom ako ďalej, lebo ak pôjdeme ďalej touto cestou, tak nám budú počty len rásť a rásť," konštatuje predseda vlády Matovič.

Zdroj: Topky/Maarty

Matovič reagoval aj na iniciatívu otvárať kostoly, ktorý sa zrodil na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. "Som veriaci, ale momentálne by bolo veľmi nezodpovedné kostoly otvárať a bolo by to veľmi veľké epidemiologické riziko," reagoval na Krajniakov nápad otvárať kostoly premiér.

Prezidentka avizuje stretnutie s Kollárom a Matovičom

Prezidentský palác medzitým informoval, že zajtra plánuje stretnutie troch ústavných činiteľov kvôli vážnemu stavu pandémie. "Situácia na Slovensku je podľa prezidentky Zuzany Čaputovej veľmi vážna. V počte úmrtí na COVID-19, aj v počte hospitalizovaných, sme dnes prví na svete. O reflexii tejto situácie z vnútropolitického aj epidemiologického pohľadu bude prezidentka v utorok v Prezidentskom paláci diskutovať s premiérom Igorom Matovičom a predsedom NR SR Borisom Kollárom," informoval hovorca Zuzany Čaputovej Martin Strižinec.

Matovič reagoval, že na toto stretnutie ide "s otvorenou mysľou". "Viem, ktoré témy by som tam chcel otvoriť, ale nerád by som ich otváral cez médiá," uzavrel.