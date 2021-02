Šéf Reportérov bez hraníc reagoval na Matovičov status o novinároch: Toto by lídri robiť nemali!

"Novinárov kvalít Jána Kuciaka by sme na Slovensku spočítali - preženiem - na prstoch dvoch rúk. BOHUŽIAĽ. Zbytok je ... radšej pomlčím. Často povrchný, často zaujatý, často povýšenecký," domnieva sa premiér Igor Matovič. V statuse spomenul aj svoj povolebný nápad vytvorenia Fondu na podporu kvalitnej investigatívnej žurnalistiky Jána Kuciaka. Jeho idea sa však podľa neho vôbec nestretla s pochopením a beží proti nemu 11-mesačná spŕška nenávisti.

Igor Matovič upriamil pozorosť aj na svoju nedávnu cestu do Francúzska: "Keď som pred dvoma týždňami ako prvý premiér na svete navštívil v Paríži, na ich pozvanie, sídlo Reportérov bez hraníc, tak ich šéf Christophe Deloire otvoril - ako inak - otázku slobody tlače. S radosťou sme obaja konštatovali, že v nej sme sa mílovými krokmi posunuli na Slovensku vpred. .. len potom som zase ja otvoril otázku kvality žurnalistiky ... a to sme už takí nadšení byť nemohli."

Práve Christophe Deloire o pár hodín neskôr v nedeľu napísal na Twitteri: "Dnes si pripomíname investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú, brutálne zavraždených presne pred 3 rokmi. Dnes ešte stále nie je odsúdený hlavný organizátor. Dnes si, viac ako kedykoľvek predtým, slovenskí novinári zaslúžia ochranu.

2.2/ When I received Prime Minister @i_matovic at @RSF_inter this month, I warned him against the risk to weaken journalism through verbal attacks. Leaders have a special responsibility. They should never make baseless accusations of journalists or spread abusive criticism.