KORONAVÍRUS Krajčí sa vyjadril k rezignácii: Z bojiska sa neuteká! Nevidel som niekoho, kto by ma nahradil

BRATISLAVA - Minister zdravotníctva Marek Krajčí nemá v pláne odstúpiť. Zatiaľ podľa jeho slov cíti podporu a nenapadá mi nikto, kto by ho v súčasnosti vedel nahradiť. Pokiaľ by sa na Slovensku dalo očkovať ruskou vakcínou Sputnik V, očkovanosť by sa zvýšila o osem percent. Nesúhlasí ani s tým, že Slovensko nemá o koronavíruse dáta.

Krajčí zatiaľ neplánuje odstúpiť. V relácii uviedol, že svoju funkciu vykonáva čestne a profesionálne cíti podporu od ľudí, od členov vlády i parlamentu a nevidí za seba žiadnu náhradu. Povedal to v relácii Rádia Expres Naživo s Braňom Závodským.

Budem bojovať, odstúpiť neplánujem

"Budem sa snažiť bojovať. Stojíme proti nevidieteľnému nepriateľovi a myslím, že z bojiska sa neuteká," uviedol. Krajčí zatiaľ nevidel človeka, ktorý by ho mohol nahradiť. "Ak mi niekto takého predstaví, určite sa s ním rád porozprávam a potom, keď to tak vláda uvidí, rád mu prenechám stoličku," povedal Krajčí.

Zdroj: Topky/Maarty

Sputnik by zvýšil očkovanosť o 8 percent

Podľa Krajčího sa zo zlej situácie dostaneme, no potrebujeme veľa očkovať. Prekážkou sú problémy s dodávkami vakcín. "Prosíme, či by nám niektoré štáty neboli ochotné pomôcť a dodať vakcíny skôr," povedal Krajčí s tým, že sme jednou z krajín, ktorá očkuje najrýchlejšie. "Sme na piatom miest v očkovanosť, no, žiaľ, zaočkovaných je len šesť percent," uviedol.

Zdroj: SITA/Zsolt Szigetvary/MTI via AP

Najväčšou témou je momentálne očkovanie vakcínou Sputnik V. Krajčí upozornil, že na Slovensku máme množstvo neregistrovaných liekov. "Nie je to neregistrovaná vakcína, ona je registrovaná len v iných krajinách. Napríklad v Maďarsku prešla plnou registráciou," uviedol. Maďarsko podľa neho robí, čo môže. Na Slovensku sa takáto registrácia vykonať nedá. Z prieskumu, ktorý si dali urobiť, vyplýva, že ak by sme povolili očkovanie vakcínou Sputnik V, zaočkovanosť by sa zvýšila o 8 percent.

Krajčí by sa nechal zaočkovať

"My tú vakcínu nikomu nechceme nútiť," povedal. Pokiaľ by sme čakali na schválenie Európskou liekovou agentúrou, čakali by sme podľa Krajčího veľmi dlho. "Bola by tu možnosť pre ľudí, ktorí sa chcú touto vakcínou, aby tak mohli spraviť aj touto vakcínou, ktorá je registrovaná v iných krajinách," povedal. Na Slovensku by sa tak mohli Sputnikom očkovať ľudia, ktorí by chceli aj bez toho, že bude vakcína registrovaná. Práve kvôli tomu si robili prieskum.

Minister v rádiu tvrdí, že nákup Sputnika V odporúčajú aj hlavní odborníci na pandémiu. V súčasnej vážnej situácii by teda odporúčal dať sa zaočkovať aj neregistrovanou vakcínou. Krajčí povedal, že by sa sám dal zaočkovať aj vakcínou Sputnik V, pretože Slovensko je vo veľmi zlej epidemickej situácii.

Máme dáta, nemáme sa za čo hanbiť

Šéf rezortu odmieta kritiku za to, že štát nemá dostatok dát o koronavíruse alebo že sú nespoľahlivé. "Myslím si, že v tejto situácii sa nemáme za čo hanbiť," povedal. Matematik Richard Kollár po stretnutí s odbroníkmi a prezidentkou uviedol, že sme v dátovom pekle a o koronavíruse nevieme nič. "Vieme vám presne povedať, aký máme medián hospitalizovaných, akú máme dĺžku hospitalizácie," povedal Krajčí. Tvrdí, že je otvorený nápadom na zlepšenie a diskutoval už o tom aj s Kollárom. Zároveň je pripravený zákon, podľa ktorého by z preplnených nemocníc mohli poslať pacientov s covidom aj do zahraničia. Zdravotná poisťovňa túto liečbu uhradí.