KORONAVÍRUS Dokument ZMOS neusmerňuje proti testovaniu, hovorí o odbremenení miest a obcí

V dokumente, ktorý je k dispozícii, sa však hovorí len o zaujatí spoločného stanoviska zemplínskych regiónov k prípadným ďalším kolám testovania a o "vyvinutí tlaku aj na ZMOS, aby už mestá a obce boli odbremenené od testovania". Dokument je súhrnom aktuálnych tém na posledný februárový týždeň. Navrhuje podľa tohtotýždňových výsledkov v okrese odbremeniť mestá a obce vo vranovskom regióne od každotýždenného testovania.

Rovnako "iniciovať zemplínske regióny v rámci Prešovského kraja (Svidník, Stropkov, Humenné, Medzilaborce, Vranov nad Topľou) a Košického kraja (Michalovce, Trebišov, Sobrance, Kráľovský Chlmec) a zaujať jednotné stanovisko k prípadným ďalším kolám testovania, vyvinúť tlak aj na ZMOS, aby už mestá a obce boli odbremenené".

Naď po štvrtkovom prvom rokovaní vlády uviedol, že starostovia v rámci regionálnych organizácií Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) majú byť usmerňovaní, aby "rebelovali" proti testovaniu na ochorenie COVID-19. Povedal to v odpovedi na novinársku otázku o možnej úprave modelu testovania a vyjadreniach samospráv o personálnom i finančnom vyčerpaní z doterajších kôl masového skríningu. Naď vyhlásil, že má listinný dôkaz, ktorý sa týka jedného z regiónov východného Slovenska. "Videl som to čierne na bielom, že starostovia sú usmerňovaní, aby vytvárali mediálny tlak, že už nedokážu zabezpečiť testovanie. Jednoducho je tu snaha z rôznych skupín o nátlak na obce, aby vytvárali dojem, že už to nedokážu zvládať," povedal minister. Detaily "papiera" konkretizovať nechcel. Hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák v reakcii upozornil, že dôveryhodnosť obvinenia môže potvrdiť len jasne predložený dôkaz, respektíve konfrontácia s údajnými iniciátormi. ZMOS poskytol i spomínaný dokument, ktorý by mal byť tým, o ktorom hovoril Naď.