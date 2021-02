Uzavretie hraníc nie je čarovným prútikom proti epidémii, hovorí Klus

BRATISLAVA - Uzavretie hraníc nie je podľa štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Martina Klusa (SaS) čarovným prútikom na riešenie problému epidémie nového koronavírusu, aktuálne sprísnený hraničný režim je súčasťou celého systému opatrení. Poukázal na to v diskusii na TASR TV.

„Režim na hraniciach, ktorý sa začína 17. februára, bude platiť do konca februára, taká je dohoda z vlády. Samozrejme, je tu možnosť tento režim predlžovať. Ale veľmi si želám, aby sa očkovanie a lockdown, ktorý na Slovensku máme, začali postupne prejavovať,“ povedal Klus. Sprísňovanie hraničného režimu podľa neho súvisí najmä s novými mutáciami koronavírusu. Poukázal tiež na to, že nepriaznivý vývoj pandémie u nás navyše spôsobil, že sa Slovensko stáva vysoko rizikovou krajinou aj pre susedné krajiny. „Ak sa staneme menej rizikovou krajinou, môžu sa aj naše opatrenia postupne uvoľňovať,“ doplnil štátny tajomník.

Napríklad Česká republika podľa neho mala a stále má v mnohých ukazovateľoch horšie parametre ako Slovensko. „Bohužiaľ, v úmrtnosti to neplatí. Tam sme sa stali svetovým premiantom. Tak ako sme boli v prvej vlne svetovým premiantom ako jedna z najúspešnejších krajín sveta, teraz je pravda opak. Aj preto sme museli pristúpiť k tvrdším opatreniam,“ skonštatoval Klus. V tejto súvislosti priznal v niektorých prípadoch nedostatočnú komunikáciu opatrení zo strany vlády. Zároveň apeloval na ľudí, aby sa v záujme všetkých snažili zodpovedne dodržiavať protiepidemické opatrenia.

„Do istej miery sme chránení aj tým, že sa susedia chránia pred nami a nie je jednoduché vycestovať do susednej krajiny, nieto ešte vrátiť sa späť. Ostávajú naozaj len tí, ktorí vycestovať musia, napríklad preto, lebo v zahraničí žijú alebo pracujú,“ dodáva. Slovensko podľa Klusa zintenzívnilo hliadky na hraniciach. „Bude sa kontrolovať nie iba to, či ten, kto prechádza cez hranicu, má povolenie v rámci nejakej výnimky, ale aj to, či je registrovaný vo formulári e-hranica,“ pripomenul Klus.