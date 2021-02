KORONAVÍRUS Európskym partnerom sme zopakovali prosbu o zapožičanie vakcín, povedal Klus

"EÚ však musí zároveň zabezpečiť, aby si výrobcovia očkovacích látok plnili zmluvné záväzky, keďže vakcinácia je najdôležitejším východiskom zo súčasnej krízy.“ Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus v utorok, 23. februára 2021 v Bratislave, počas neformálnej videokonferencie ministrov a štátnych tajomníkov pre európske záležitosti členských krajín Európskej únie (EÚ). Online rokovanie z dôvodu protipandemických opatrení nahrádza pravidelné zasadnutie Rady pre všeobecné záležitosti (GAC) v Bruseli.

Európska komisia spustila na žiadosť Slovenska mechanizmus, v rámci ktorého vyzvala členské štáty, aby zapožičali Slovensku vakcíny s cieľom ľahšie prekonať kritické obdobie. Pokiaľ ide o rozšírenie európskeho portfólia vakcín, podľa Martina Klusa by sme mali byť otvorení preskúmaniu všetkých možností. Veľkú vďaku zároveň adresoval členským štátom, ktoré v ťažkých časoch ponúkli Slovensku zdravotnícku pomoc. „Práve takéto gestá potvrdzujú silu európskeho spoločenstva,“ dodal.

Práve pandémia COVID-19 a ochrana verejného zdravia v Európe, boli hlavnou témou videokonferencie, ktorá okrem iného pripravovala videosummit hláv štátov a šéfov vlád členských krajín EÚ, ktorý sa uskutoční v dňoch 25. až 26. februára 2021. V tejto súvislosti sa partneri vrátili aj k téme otvorenosti európskych krajín a ich hraničným obmedzeniam.

„Všetci sme odhodlaní bojovať s pandémiou ako najlepšie vieme, a preto chápeme potrebu prijímania nových obmedzení s cieľom zamedziť šíreniu mutácií koronavírusu. Takéto opatrenia však musia byť proporčné a nediskriminačné. Pretrvávajúce reštrikcie, ktoré znemožňujú niektorým občanom EÚ vstup na územie iného členského štátu, či nedávno zavedené opatrenia na hraniciach iných členských štátov EÚ, sú v protiklade spoločným európskym riešeniam, ku ktorým sme sa sami rozhodli smerovať,“ vyhlásil štátny tajomník MZVEZ SR Martin Klus.

Za osobitný problém označil udržanie maximálnej priepustnosti tzv. zelených pruhov pre nákladnú dopravu, ktorú sme s vypätím všetkých síl udržali aj v prvej vlne pandémie. „Apelujem na tieto krajiny, aby prehodnotili svoje rozhodnutia a obnovili tým integritu jednotného trhu, ako aj plynulú nákladnú dopravu v Európe,“ dodal M. Klus. Lídri členských štátov EÚ sa na februárovom videosummite budú venovať aj vzťahom s krajinami južného susedstva, bezpečnosti a obrane. Súčasné bezpečnostné výzvy, ktorým čelíme, si vyžadujú spoločný postup a zvyšovanie odolnosti Únie.

„Je to dôležité najmä v oblasti hybridných či kybernetických hrozieb, ako aj šírenia dezinformácií. EÚ nebude rešpektovanejším globálnym hráčom, pokiaľ nebude aktívnejšie spolupracovať aj s krajinami v južnom susedstve. Z hľadiska bezpečnosti, stability, ekonomického rastu, ale aj kontroly migrácie smerom do Európy, je to dôležitý región, ktorému by sme mali venovať väčšiu pozornosť,“ vyhlásil Martin Klus.

V rámci utorkového online rokovania ministri a štátni tajomníci pre európske záležitosti členských krajín EÚ diskutovali aj o Akčnom pláne pre európsku demokraciu. Ten reaguje na nové hrozby pre demokratické procesy, obzvlášť v online priestore, s cieľom chrániť nezávislosť médií, otvorenú verejnú diskusiu a férovú politickú súťaž.

„Pred tromi rokmi novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová zaplatili tú najvyššiu cenu za to, aby si Slovensko a s ním celá Európa uvedomili dôležitosť ochrany novinárov a slobody tlače. Po roku života s pandémiou COVID-19 sme tiež svedkami rozmachu dezinformácií a šírenia násilných vyhrážok, ktorých autormi sú často osoby s falošnými profilmi či automatizované internetové boty,“ pripomenul štátny tajomník rezortu diplomacie SR Martin Klus.

Súčasný systém regulácie na báze dobrovoľnosti podľa neho nefunguje, a preto Slovensko podporuje stanovenie jasných pravidiel a povinností pre online platformy a internetových gigantov. Zároveň sa však treba vyhnúť oslabeniu slobody prejavu a cenzúre akéhokoľvek druhu. V súvislosti s aktuálnym stavom príprav Konferencie o budúcnosti Európy sa partneri zhodli na potrebe čo najrýchlejšieho celoeurópskeho spustenia projektu a vypočutia názorov od občanov.

V reakcii na zhodnotenie vzťahov medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom po brexite zástupcovia členských štátov EÚ vyzvali na dodržiavania vzájomných dohôd, zintenzívnenie konštruktívneho dialógu medzi Bruselom a Londýnom a zachovania úniovej jednoty. Zároveň vyjadrili podporu podpredsedovi Európskej komisie Marošovi Šefčovičovi v jeho úsilí o znižovanie napätia medzi oboma stranami.