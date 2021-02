KORONAVÍRUS Koaličné kluby budú ešte diskutovať o predlžovaní núdzového stavu

"Poslanci hnutia OĽANO si plne uvedomujú zodpovednosť za ochranu zdravia a života občanov, a preto bude téma predlžovania núdzového stavu predmetom najbližšieho rokovania poslaneckého klubu," uviedol Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO. SaS podobne avizovala, že sa dohodnú na spoločnom postupe na rokovaní klubu. Rovnako to vidí Sme rodina. Podľa slov tlačového odboru hnutia si k tejto téme ešte sadnú poslanci aj s predsedom hnutia Borisom Kollárom a dohodnú sa, akým spôsobom budú postupovať.

Poslanec za Sme rodina Patrick Linhart už avizoval, že "nezmyslené predlžovanie núdzového stavu" nepodporí. Hovorí o potrebe otvoriť maloobchody a odškodniť živnostníkov. Kritizoval komunikáciu vlády, spory v koalícii i chaoticky a narýchlo prijímané opatrenia, ktoré už nebude podporovať, pokiaľ "nebude vypočutý hlas poslancov". Schôdza NR SR, na ktorej majú poslanci odobriť predĺženie núdzového stavu, by mala byť v týždni od 22. februára, predbežne sa hovorí o 24. februári. Uviedla to predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská.

Núdzový stav sa predĺžil od pondelka (8. 2.) o ďalších 40 dní, rozhodol o tom vládny kabinet. Predĺženie musí odsúhlasiť parlament do 20 dní odo dňa jeho účinnosti. Vláda využila možnosť, ktorú jej dáva novelizovaný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Legislatíva umožňuje vláde opakovane predlžovať núdzový stav, najviac o 40 dní. Schváliť to však musí aj parlament, najneskôr do 20 dní. Má to byť "ústavná poistka" v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike.