Boli sme príkladom, teraz sme najhorší: Drsná kritika primára! V boji s KORONAVÍRUSOM už nefunguje nič

BRATISLAVA - Slovensko patrí momentálne v týždennom počte úmrtí na koronavírus medzi najhoršie krajiny. Táto informácia nebola ľahostajná ani primárobi považskobystrickej nemocnice, ktorý vývoj pandémie pravidelne komentuje. V krajine by mala vláda prevziať zodpovednosť a pandémiu by mal riadiť tím odborníkov.

Slovensko bolo ešte minulý týždeň druhé najhoršie na svete v týždennom počte úmrtí na covid-19 v prepočte na počet obyvateľov. Pred nami bolo už len Portugalsko. V súčastnosti sme v počet úmrtí za posledných sedem dní na počet obyvateľov je najhoršie na svete, uvádza portál Our World In Data. Slovensko pritom na rozdiel od niektorých iných krajín pomerne prísne posudzuje, či covid bol naozaj bezprostrednou príčinou úmrtia, čo sa uvádza aj v denných štatistikách.

Dostali sme sa na druhý koniec rebríčka

Primár z považskobystrickej nemocnice Milan Kulkovský dlhodobo komentuje vývoj pandémie na Slovensku. Kým teraz sme jedna z najhorších krajín, na jar 2020, kedy pandémia začala, sme boli príkladom pre celý svet. "Stačilo niekoľko mesiacov a dostali sme sa na druhý koniec rebríčka. A my sa tým dokonca ústami predsedu vlády žalujúceho na svojho partnera v zahraničí aj pochválime," napísal Kulkovský na sociálnej sieti Facebook.

Štatút banánovej republiky

Podľa neho sme si vybudovali štatút banánovej republiky. "Nie preto, lebo sa o pacientov zle staráme, ale preto, lebo chaos a kohútie zápasy politikov agresívne zasahujú do riadenia pandémie," myslí si. Je nesporným faktom, že nemocnice sa napĺňajú. Momentálne je v nemocnici k 14. februáru takmer 3900 ľudí, umelú pľúcnu ventiláciu potrebuje 321 pacientov, 269 pacientov je na JIS-ke.

Pacientov si posúvame ako horúce zemiaky

"Kapacity lôžok s pľúcnou ventiláciou sú už takmer naplnené, pacientov s respiračnou insuficienciou si posúvame medzi nemocnicami ako horúce zemiaky. Lekári trávia hodiny pri telefónoch, aby vybavili preklady pacientov. Čudovať sa tomu, že prebieha už dlhšiu dobu selekcia tých, ktorým dáme šancu žiť o pár dní dlhšie na ventilátore, je ako čudovať sa východu Slnka. Proste je to fakt," priznal lekár. "Máme to popierať len kvôli tomu, aby sme nešírili paniku a pokrytci by mohli aj naďalej chodiť prenášať stoly do kaviarní a krčiem? Prečo?" pýta sa primár.

V boji s koronavírusom už nefunguje nič

Podľa neho je čas za situáciu prevziať osobnú zodpovednosť. "Nehľadať ďalšieho vinníka v radoch kolegov," konštatuje Kulkovský. Pandémiu by mal podľa neho riadiť tím odborníkov zložený zo zástupcov všetkých odborov a ministerstiev a okrem toho je potrebné obnoviť činnosť permanentného krízového štábu. "V boji s Covid-19 na Slovensku už poriadne nefunguje nič. Ani lockdown, ani testovanie, ani očkovanie, ani zdravý rozum," napísal.

Naši diplomati by podľa primára mali ukázať svoje schopnosti a presvedčiť partnerov z EÚ, že "nie sme len krajina obyčajných šašov" a nevyhnutne potrebujeme ich pomoc. "Ak sme na tom tak zle, čo naozaj sme, je nevyhnutné tlačiť na prerozdelenie dávok vakcín z krajín s menším počtom úmrtí na tie horšie. A my sme teraz najhorší. Nemôžeme so stiahnutým chvostom a sklopenými ušami prijať informáciu, že dodávky vakcín sa ešte znížia. Práve teraz by mala EÚ ukázať skeptikom výhody byť jej členom a nie naopak...," dodal.