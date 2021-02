Špecializovaný súd v Pezinku bude rozhodovať o návrhu predĺžiť väzbu Monike Jankovskej

Neverejný výsluch obvinenej je naplánovaný na utorok (16. 2.). Potvrdil to jej obhajca Peter Erdős. Advokát sa zatiaľ k návrhu vyjadrovať nebude. Monika J. by mala byť väzobne stíhaná do 11. marca. Rozhodol o tom Najvyšší súd (NS) SR na začiatku októbra 2020, keď zamietol sťažnosti Moniky J. a sudcu Richarda M. podané vtedy proti uzneseniu ŠTS. Vo väzbe je Monika J. od minuloročnej marcovej akcie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) pod názvom Búrka.

Koncom januára tohto roku sudca pre prípravné konanie ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, nevyhovel jej žiadosti o prepustenie z väzby na slobodu. Obvinená nevyužila svoje právo a sťažnosť proti tomuto rozhodnutiu nepodala.

Príslušníci NAKA zadržali 11. marca minulého roka 13 sudcov v rámci akcie Búrka, keď ich obvinili z korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a marenia spravodlivosti. Ďalšie obvinenia pribudli Monike J. po minuloročnej októbrovej akcii Víchrica. Od septembra 2020 je obvinená aj v kauze prebratia trenčianskeho baru Fatima.

Koncom januára sa v Ústave na výkon väzby (ÚVV) v Banskej Bystrici pokúsila po požití veľkého množstva liekov spáchať samovraždu. Komisia rezortu spravodlivosti v tejto súvislosti vykonala nedávno kontrolu v ústave. Incidentom sa na základe pokynu generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku zaoberá aj Krajská prokuratúra (KP) v Banskej Bystrici. Podľa informácií TASR by mali byť výsledky prešetrenia prípadu známe budúci týždeň.