Krúpa neplánuje zvolať brannobezpečnostný výbor pre prípad Moniky Jankovskej

BRATISLAVA - Predseda parlamentného brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa (OĽANO) neplánuje zvolať zasadnutie k prípadu väzobne stíhanej bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky J. Uviedol to v utorok v reakcii na výzvu opozičného poslanca Roberta Fica (Smer-SD) k zvolaniu výboru a zriadení komisie podobne ako pri zosnulom policajnom exprezidentovi Milanovi Lučanskom.

"Tak trošku sa tu vytvára aura politických väzňov a útlaku," skonštatoval Krúpa. Pýta sa, či je fér voči ostatným väzňom, ak sa na výboroch či v špeciálnych komisiách venujú len "exponovaným" väzňom. Ako podotkol, prípady sebapoškodzovania či možných pokusov o samovraždu nie sú počas výkonu väzby nezvyčajné. Poukazuje na to, že takéto udalosti sa vyšetrujú v zrýchlenom konaní.

Poslanec sa tiež zamýšľa nad tým, či by takýto prípad mal riešiť práve Výbor Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť. Pri Lučanskom to podľa neho vyplynulo z toho, že išlo o exšéfa polície. V iných prípadoch by sa však podľa neho dalo uvažovať aj o ústavnoprávnom výbore. Ako informovala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí), rezort z preventívneho dôvodu eviduje incident Moniky J. ako pokus o samovraždu. Obvinená Monika J. mala požiť v nedeľu (31. 1.) v Ústave na výkon väzby (ÚVV) v Banskej Bystrici veľké množstvo liekov.