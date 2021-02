PRIESKUM volebných preferencií: Zvíťazil by Pellegriniho Hlas... Obrovský prepad kotlebovcov

BRATISLAVA - Ak by sa najbližší víkend konali parlamentné voľby, vyhral by Pellegriniho Hlas s 25 percentami hlasov. Druhá by skončila strana SaS (15,1 percenta). Nasleduje hnutie OĽaNO (13,8 percenta). Vyplýva to z prieskumu preferencií, ktorý zrealizovala agentúra AKO.

Agentúra AKO uskutočnila telefonický prieskum volebných preferencií. Zúčastnilo sa ho tisíc respondentov. Tí v období od 8. do 11. februára odpovedali na nasledujúcu otázku: „Skúste si predstaviť, že by sa najbližší víkend konali voľby do NR SR. Išli by ste voliť? A ktorej politickej strane alebo hnutiu by ste dali Váš hlas? Prečítam vám v náhodnom poradí ich zoznam.“

Na prvom mieste by skončila strana Hlas-SD Petra Pellegriniho so ziskom 25 percent. Sloboda a Solidarita by získala 15,1 percenta. Na tretej priečke by skončilo hnutie OĽANO, ktoré si by pripísalo 13,8 percenta.

8,5 percenta by získal Smer-SD. Do parlamentu by sa dostalo aj Progresívne Slovensko (7,2 percenta). Stranu Za ľudí by volilo 5,4 percenta voličov a hnutie Sme rodina 5,1 percenta. Tesne pred bránou parlamentu by skončilo KDH so ziskom 4,9 percenta hlasov. Pod hranicou zvoliteľnosti by sa ocitli aj kotelebovci, ktorých by volilo iba 3,8 percenta opýtaných.

SNS by získala 2,3 percenta a SMK rovné dve percentá voličských hlasov. Menej ako dve percentá dosiahli v prieskume strany Vlasť (1,8 percenta), Dobrá voľba (1,6 percenta), MKO-MKS (0,8 percenta), Most-Híd (0,8 percenta), Spolu-OD (0,7 percenta), Maďarské fórum (0,7 percenta), Socialisti.sk (0,3 percenta), Strana zelených (0,2 percenta).