Je tu ďalší PRIESKUM: Klesajú všetci okrem Smeru a PS, Za ľudí naspäť v parlamente a tesne druhá SaSka

BRATISLAVA - Neprešiel dlhší čas a je to jeden z ďalších prieskumov verejnej mienky. Už tradične sme svedkami súboju trojice Hlas-SD, SaS a OĽaNO. Medzi prvým menovaným a dvoma koaličnými stranami je stále priepastný rozdiel. Zaujímavejšie však je, že podľa čísel z minulého mesiaca klesajú všetky strany okrem Smeru, Progresívneho Slovenska, Za ľudí či KDH.

Prieskum bol realizovaný pre agentúru SITA. Uskutočnil sa v dňoch z nedele 31. januára do pondelka 8. februára 2021 na vzorke 1 131 respondentov. Na prvom mieste je už dlhodobo strana Hlas-SD Petra Pellegriniho so ziskom 21,4 percenta. Nasleduje koaličná SaS, ktorá len veľmi tesne predbehla z volieb najsilnejšie OĽaNO. Kým liberáli majú už 12,5 percenta, matovičovci majú o niečo menej - 12,2 percenta.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ján Zemiar, TASR/Dano Veselský

Tabuľka hovorí jasnými číslami

Nasleduje ďalší väčší rozdiel, kde sa na štvrtom mieste nachádza strana Smer-SD so ziskom 8,9 percenta a ako jediná z týchto štyroch zaznamenala oproti januáru mierny nárast. Piate miesto patrí kotlebovcom z ĽSNS (7 percent). Nárast zaznamenalo aj Progresívne Slovensko so ziskom 6,2, čím by teoreticky už v prípade volieb získali miesto v parlamente.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Nasledujú päťpercentné strany, ktoré vážne balansujú na hranici zvoliteľnosti. Ide o SMK a Za ľudí so ziskami 5,5 percent. Pod percentuálnu úroveň Za ľudí už ale spadla aj Sme rodina Borisa Kollára a má už len 5,2 percenta, čo z nej robí momentálne najslabšiu stranu z tých koaličných. Pod hranicou zvoliteľnosti sa ocitli strany KDH (4,5 percent), Dobrá voľba (3,6 percenta) či Vlasť (2,2 percent).