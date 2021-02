KORONAVÍRUS Pravda o štátnej pomoci! Koronadotácie v miliónových sumách: Kto dostal najviac?

Tvrdí to nezisková organizácia Transparency International Slovensko (TIS). "V hlavnom dotačnom programe pre podnikateľov postihnutých koronakrízou vyplatil štát do začiatku februára spolu 860 miliónov eur. Príspevky na podporu zamestnanosti či podpory obratu dostalo spolu 123-tisíc firiem a živnostníkov. Keďže štát sumy pomoci jednotlivo nezverejňuje, a tak chýba akákoľvek verejná kontrola dotácií, aj v tomto roku si my v Transparency dáta od úradov pýtame, spájame ich dokopy a zverejňujeme ich prehľadne v tabuľke na našom webe," tvrdí Transparency.

Podrobné štatistiky

- Zo 123-tisíc podnikateľov a živnostníkov získalo pomoc vyššiu ako milión len 53 z nich

- Pričom 995 získalo pomoc vyššiu než stotisíc eur

- 50 % poberateľov - väčšinou živnostníkov - dostalo v minulom roku kumulatívne podporu nižšiu ako tisíc eur

Zdroj: Transparency International Slovensko

Najväčia pomoc pre najväčšie podniky

Najvyššiu podporu získali podľa TIS neprekvapivo najväčšie podniky u nás. "Automobilka Vokswagen dostala dosiaľ 18,1 milióna eur, U.S.Steel 17,8 a PCA Slovakia (Pegueot Citroen) ako aj KIA rovnako po 5,5 milióna eur. Jedinou výnimkou z autopriemyslu a výroby ocele v top 10 poberateľov je Tatry Mountain Resorts, dcéra J&T zameraná na turizmus. Doteraz od štátu získala 3,6 milióna eur v dotáciách od úradu práce," pokračuje neziskovka.

"Hoci sa možnosť príspevkov v druhej vlne zákonne zvýšila, štát ich pri porovnaní s prvou vlnou vypláca výrazne menej, keďže celkovo prijal aj menej drastické koronaopatrenia (čo sa v januári už zmenilo). Kým štát v apríli pomohol firmám sumou 177 miliónov, v októbri minulého roku to bola ani nie polovica, 84 miliónov eur. V novembri a decembri to bolo ešte menej, tam ale platby stále dobiehajú a môžu ešte vyskočiť aj o pár desiatok miliónov," uzavreli.