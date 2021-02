V Nitre leží pacient s neznámou mutáciou: Lekár Visolajský sa obáva najhoršieho

V nitrianskej nemocnici je hospitalizovaný muž z okresu Nové Zámky, ktorý sa mal podľa ministra zdravotníctva vrátiť z letoviska Hurgada v Egypte. Denník Nový čas uviedol, že Slovák mal byť v cudzine kvôli pracovnej ceste a počas návratu na Slovensko ho nikto nekontroloval. Kontroly ho minuli aj na hraniciach. Dokonca nemal absolvovať ani karanténu.

„Pacient prišiel z Hurghady, jeho vzorka bude podrobená expertíze v Biomedicínskom centre SAV. Pasažieri mali vyplnenú e-hranicu. Na základe nej sa dohľadali pasažieri tej linky a boli dotrasovaní. Mali by byť všetci v izolácii. Podľa všetkého sa necítil dobre, už keď šiel do lietadla, to je problém tej egyptskej aerolinky, to sa nemalo stať a bol už chorý, keď prišiel. Kontaktov mal minimum,“ citoval Krajčího denník. Dosiaľ nie je známe, či ide o veľmi infekčnú juhoafrickú mutáciu covidu-19. Variant vírusu z Británie bol ale predbežne vylúčený.

Lekár Peter Visolajský sa však obáva najhoršieho. „Keďže bol v Afrike, zrejme to tak bude. Žiaľ, nemáme ešte výsledky. Testy museli ísť do zahraničia a až dnes potvrdia, o čo presne ide,“ Visolajský. „Určite by som chcel, aby vláda okamžite uzavrela hranice a zabezpečila prísne kontroly. Tiež by bolo dobré zastaviť aj leteckú dopravu. Ak tento typ mutácie neustrážime, tak to bude mať fatálne následky. Budeme mať obrovské nárasty nakazených a bude to vážne zlyhanie. Nehovoriac o tom, že nemocnice budú preplnené,“ dodal.