VIDEO Veľavravný odkaz Danka Matovičovi: Kontaktovali ma Rusi, klamete!

"Pán premiér, nebudem komentovať Vaše posledné politické kroky a vystúpenia, ale prosím vás, aby ste nezavádzali verejnosť informáciami, ktoré nie sú pravdivé. Nikto z Ruska nechce na Slovensku Sputnik vyrábať, aj keď by som si to veľmi želal. Opätovne Vám verejne ponúkam ruku a pomoc, rokovať priamo so zodpovednými ministrami Ruskej federácie na odber vakcíny Sputnik. Ak nebudú mať Slováci možnosť očkovania Sputnikom, bude plná zodpovednosť na vašej vláde. Nerobíte pre registráciu a odber Sputnika nič," apeluje Danko na predsedu vlády.

Šéf SNS vo svojom videu tvrdí, že ho kontaktoval zodpovedný ruský minister s tým, že Slovensko pre získanie vakcíny Sputnik nerobí nič. Matoviča preto vyzýva, aby prestal národu rozprávať rozprávky a aby s ruskou stranou začal rokovať o odbere Sputnika.

Podľa Matoviča by sa u nás mohla vyrábať vakcína

Premiér Igor Matovič dnes v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy oznámil, že na Slovensku by sa mohla vyrábať vakcína proti novému koronavírusu. Nevylúčil pritom, že by mohlo ísť o ruskú vakcínu Sputnik V. Podľa predsedu vlády má ruský výrobca snahu, aby sa vakcína vyrábala aj v krajine, do ktorej ju distribuuje. Matovič zároveň poznamenal, že geopolitické záujmy nechce povyšovať nad záujmy ľudí. Slovensko má podľa neho rokovať aj o výrobe vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna.