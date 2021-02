Pre nedodané špeciálne striekačky sme prišli o stovky vakcín! Kto ponesie zodpovednosť?

Stovky pacientov, ktorí mohli byť zaočkovaní, sa dávky nedočkali. Trnavská nemocnica totiž musela vyhodiť až 700 dávok očkovacej látky. Podľa televízie Markíza sa tak stalo preto, že bol vysoký dopyt po špeciálnych striekačkách, ktoré umožňovali z ampulky vybrať aj poslednú, šiestu dávku. Keďže do nemocnice nedorazili potrebné striekačky, museli očkovať po starom, teda s piatimi dávkami.

Do ôsmeho januára bolo možné z jednej ampulky aplikovať päť dávok, po tomto dátume nastala zmena. Európska lieková agentúra vydala odporúčanie, že očkovať sa môže už šiestimi dávkami.

"Šiestu dávku v podstate so starými striekačkami nebolo možné vytiahnuť z ampulky,“ povedal pre telvíziu hovorca nemocnice. "Keď sme to tak priemerne počítali, tak pri dnešnom počte zaočkovaných ľudí, ktorých máme ku dnešnému dňu, tak štyri a pol až päťtisíc, tak tá strata predstavovala okolo 700 pacientov, ktorí mohli byť zaočkovaní,“ upresnil primár.

Zdroj: SITA/AP Photo/Andre Penner

Politológ Tomáš Koziak pre portál Ereport, že nečinnosť kompetentných je hazardovaním so životmi a zdravím ľudí. "Tí, ktorí objednávajú a na Slovensku distribuujú vakcínu, museli predsa vedieť, že k tomu patria aj vhodné injekčné striekačky. To, že to nedokázali objednať, je prejav veľkej nekompetentnosti,” povedal Koziak pre portál. "Je do neba volajúce, že nemôžeme očkovať nie preto, že nemáme vakcínu, ale preto, že nemáme striekačky. Je to o to väčšia hanba, že máme výrobcu striekačiek na Slovensku a tento to dodáva do celej Európy,” dodal politológ.

Ministerstvo sa bráni

Eliášová pripomenula, že pre získanie šiestich dávok z jednej injekčnej liekovky sa musia používať injekčné striekačky a ihly s malým mŕtvym priestorom. "Pri použití štandardných injekčných striekačiek a ihiel hrozí, že zostatkový objem nie je plnou dávkou, a teda nie je dostatočný na bezpečnú aplikáciu šiestej dávky očkovacej látky pre pacienta," povedala s tým, že ak bola v ampulkách po rozriedení zostatková tekutina, nie je možné ju považovať za dávku.

Zdroj: Topky/Maarty

Slovenské vakcinačné centrá majú podľa MZ SR potrebné ihly a striekačky pre šesťdávkové očkovanie k dispozícii. Keďže ide o iný a teda aj drahší typ striekačiek a ihiel, začiatkom januára ich väčšina nemocníc nemala v dostatočnom množstve. Ešte v ten istý deň ako bola schválená zmena dávkovania Comirnaty, zaslalo ministerstvo zdravotníctva všetkým vakcinačným centrám, respektíve nemocniciam túto informáciu a poučilo ich o povinnosti aplikácie šiestich dávok vakcíny v čo najkratšom čase, tvrdí Eliášová.

Nemocnice podľa rezortu zdravotníctva potrebné striekačky a ihly okamžite obstarali. "V niekoľkých prípadoch však pre vysoký dopyt na trhu museli nemocnice na dodanie obstaraného materiálu čakať dlhší čas," uviedol rezort s tým, že preveruje postup nemocníc a všetky, ktoré k téme o neaplikovaní šiestej dávky vydali stanovisko, boli kontaktované. Zároveň preveruje informáciu, či došlo v nemocniciach k zabezpečeniu dostatočného počtu ihiel a striekačiek potrebných pre očkovanie.