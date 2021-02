VIDEO Slovenské lietadlo ide pre Sputnik V, hlási Danko: On sám sa očkovať nechce

Danko sa vyjadril, že lietadlo by pre protikoronavírusovú vakcínu z Ruska malo letieť už budúci týždeň. "Hovorím to s plnou zodpovednosťou a vyzývam predsedu vlády, že ak letí lietadlo do Moskvy, mal by priniesť Slovákom aj liek," doplnil šéf SNS s tým, že ide o Triazavirin. Danko vníma ako obrovský úspech, "že ho Matovič poslúchol a Sputnik objednal".

Paradoxné je, že samotný Danko sa zaočkovať neplánuje. Vyjadril sa tak nedávno v relácii Na telo plus televízie Markíza. Na otázku moderátora, či by si v prípade očkovania zvolil len vakcínu Sputnik V, politik reagoval, že by si "najradšej nedal nič". "Vyhýbam sa aj testovaniu aj očkovaniu," odvetil Danko s tým, že sa cíti v kondícii a berie vitamíny.

Igor Matovič sa v nedeľu v diskusnej relácii TA3 Na telo vyjadril, že zastáva názor, že ruská vakcína Sputnik V je dobrou vakcínou. Povedal, že by bolo správne, aby sa objednala. Viac sa dočítate tu.