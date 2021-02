Pellegrini žiada voľby pre zlyhania vlády: Šeliga sa pýta na alternatívu

Podpredseda snemovne Juraj Šeliga (Za ľudí) sa pýta, akú alternatívu voči vláde a čo konkrétne ponúka terajšia opozícia okrem marketingu a politického boja. Podotkol, že ak má byť dôvodom návrhu len komunikácia zo strany vlády, pretože aj okolité krajiny majú obdobné problémy pri zvládaní pandémie ako my, tak je to slabý dôvod. "Vláda ako kolektívny orgán nezvláda svoju úlohu riadiť krajinu. Matovič rozdeľuje spoločnosť a znižuje autoritu štátu," skonštatoval Pellegrini. Zlyhal podľa neho premiér Igor Matovič (OĽANO) aj ostaní členovia vlády. Argumentuje klesajúcimi preferenciami koaličných strán, zlyhaním pri vyplácaní prvej pomoci dotknutým segmentom, hospodárskymi škodami, komunikáciou vlády a premiéra, spochybňovaním odborníkov, spormi v koalícii atď. Hovorí o zlyhaní v oblasti zdravia, ale aj v ekonomickej a fiškálnej oblasti.

Pripomenul i predvolebné sľuby koalície o transparentnosti a odpolitizovaní štátnej správy. Podotkol, že napriek tomu obsadila postov prednostov okresných úradov svojimi nominantami. Dodal, že spravili slúžku z NR SR aj z hlavného hygienika. Kritizoval spôsob prijímania viacerých zákonov, skrátené legislatívne konania a schvaľovanie tzv. "prílepkov" k zákonom. "Vy navrhujte nové voľby, mne napadá otázka, čo je tá alternatíva, ktorú ponúkate, čo predstavuje strana Hlas-SD a ostatná opozícia," reagoval Šeliga s tým, že nevidel plán opozície na zvládanie pandémie. Myslí si, že kritika niektorých krokov a komunikácie vlády je opodstatnená, no nepovažuje to za dostatočný dôvod na predčasné voľby. Pripomenul, že celý svet zápasí s pandémiou a SR to v niečom zvláda lepšie, v niečom horšie. Poukázal na očkovanie, v čom je Slovensko podľa neho niekde v strede z hľadiska rýchlosti očkovania v krajinách EÚ. Myslí si, že ani v rámci opatrení SR nezavádza nič neštandardné oproti iným krajinám. "Iste je to zvýraznené emóciou a svojským štýlom, akým predstavitelia koalície komunikujú," poznamenal.

Erik Tomáš (nezaradený) dodal, že nechcú vládu odvolať len pre komunikačné zlyhania, ale pre fatálne nezvládanie koronakrízy. Zita Pleštinská (OĽANO) podotkla, že si nevie predstaviť, ako inak by pandémiu riešila opozícia. Pripomenula tiež zmysel štvorročného volebného obdobia. Predsedníčka klubu SaS Anna Zemanová vyhlásila, že SaS ani jej voliči nechcú návrat korupčnej vlády. Pripomenula viaceré novely, ktoré sa koalícii a strane SaS podarilo presadiť napríklad v oblasti podnikania, ale aj v súvislosti s pandémiou. Dodala, že vláda má jasný cieľ a dostala mandát na štyri roky. "O štyri roky nám občania vystavia vysvedčenie," dodala.

Jana Bittó Cigániková (SaS) dodala, že všetci v koalícii musia občas zniesť aj nemiestne správanie premiéra, ale preto, lebo táto vláda rozviazala ruky spravodlivosti. Richard Raši (nezaradený) poznamenal, že opozícia doteraz bola vždy ochotná podporiť dobré návrhy vlády. Je však podľa neho škoda, že všetko to dobré vyjde navnivoč pri vyjadreniach premiéra Matoviča. Koalícii odporučil predčasné voľby, lebo po štyroch rokoch vládnutia podľa neho nemusia mať ani takú podporu občanov, ako majú teraz.