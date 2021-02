Šeliga bude voliť za šéfa ÚŠP Lipšica: Zrejme tak urobí aj koalícia

"Dnešný večer je zlomový v tom, že je šanca, že sa do čela špeciálnej prokuratúry dostane človek, ktorému pôjde o spravodlivosť, ktorý nebude pozerať na to, kto ho volil, kto je aktuálne pri moci a kto je alebo nie je v opozícii. Toto je úplne kľúčové," skonštatoval Šeliga v pléne. Dodal, že človeka do istej miery definuje to, kto sú jeho priatelia, ale najmä to, kto sú jeho nepriatelia. "Aj z tohto dôvodu budem dnes voliť Daniela Lipšica. Verím, že sa stane špeciálnym prokurátorom," povedal.

Poslanec Jozef Pročko (OĽANO) v diskusii tvrdil, že opozícia sa tak bojí Lipšica, a tak veľmi proti nemu bojuje, že sa nemôže čudovať, ak ho napokon zvolia. Uviedol, že napriek tomu sa sám pri voľbe zdrží. Na post špeciálneho prokurátora kandidujú okrem Lipšica prokurátori ÚŠP Ján Šanta, Vasiľ Špirko a Peter Kysel.