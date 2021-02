KORONAVÍRUS Vláda po nočnom rokovaní mení veci na poslednú chvíľu: TOTO je nová verzia covid automatu!

BRATISLAVA - Vládny kabinet sa včera po rokovaní na pandemickej komisií odobral na svoje vlastné, večerné rokovanie na Úrade vlády SR. To skončilo bez brífingu a trvalo pravdepodobne do neskorej noci, keď ministri riešili novú verziu covid automatu a tiež návrat detí do škôl. Výsledky rokovania dnes predstavujú na tlačovej konferencii verejnosti.

Od pondelka 8. februára sa otvoria materské školy, prvý stupeň základných škôl a tiež končiace ročníky stredných škôl a odborných učilíšť

Vláda nariaďuje home office, doteraz to bolo pre zamestnávateľov len vo forme odporúčania, home office pre zamestnancov chce od budúceho týždňa kontrolovať ministerstvo práce

zákaz vychádzania bude platiť v podobe, v akej sme ho poznali doteraz, v čiernej a bordovej fáze covid automatu však treba počítať s pravidelným testovaním ľudí na ochorenie COVID-19, najstarší test má mať 7 dní

NAŽIVO Brífing vlády k schválenému covid automatu:

Deti sa definitívne vracajú do škôl

Marek Krajčí hovorí, že rokovanie vlády skutočne trvalo do neskorých nočných hodín. "Som rád, že sme tu tento konsenzus s malými obmenami v podobe nového covid automatu schválili," začína minister Krajčí. Ten hovorí, že deti konkrétnych a už spomínaných ročníkov je potrebné dostať do škôl. "Rozhodli sme sa, že sprísnime kritériá na čiernu zónu, ktorá momentálne platí v covid automate. Týmito sprísnenými kritériami dovolíme, aby deti mohli chodiť do škôl," vysvetľuje Krajčí.

Zdroj: Topky/Maarty

"Som rád, že minister školstva teda môže od pondelka spustiť otvorenie škôl. V ostatných prípadoch platia všetky obmedzenia tak, ako to platilo doteraz," dodal Krajčí. Minister školstva hovorí, že nový covid automat vzišiel ako vnímanie toho, že deti nemôžu takýto dlhý čas ostávať doma.

Zdroj: Topky/Maarty

"Je dobré, že budeme mať predpokladané pravidlá, po ktorých sme žiadali v SaS. Je dôležité vysloviť, že nebudeme vypínať celý priemysel, keďže by to spôsobilo vysoké ekonomické škody. Už nebude ani nijaké celoplošné celoslovenské testovanie, kde sa budeme pozerať na ohniská. Po včerajšom rokovaní však nie je možné, aby sme pristupovali k akýmkoľvek uvoľňovaniam opatrení," hovorí Gröhling. Test podľa neho už nie je liek, ale je ním vakcinácia.

Zdroj: Topky/Maarty

Vláda nariadí home office

"Vláda nariadi home office pre všetkých, ktorým to zamestnanecký pomer dovoľuje. Doteraz sme o to žiadali zamestnancov. Teraz to nariaďujeme. Od budúceho týždňa bude rezort práce kontrolovať to, či niekto, kto môže mať home office, či mu to zamestnávateľ aj naozaj umožní," hovorí minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). "V čiernej a v bordovej farbe bude musieť byť testovanie každý týždeň. Najviac 7 dní starý test," priblížil Krajniak.

Zdroj: Topky/Maarty

Rokovalo sa do noci

Od pondelka 8. februára by sa mohli otvoriť materské školy a prvý stupeň základných škôl. Podmienkou by malo byť pretestovanie rodičov takýchto detí. S podmienkou pretestovania žiakov by sa mohli do škôl vrátiť končiace ročníky stredných škôl, stredných odborných škôl a odborných učilíšť. Zároveň sa sprísni COVID automat. V utorok po zasadnutí pandemickej komisie o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) s tým, že odporúčanie predloží vláde SR.

Zdroj: Topky/Maarty

Nový covid automat

Krajčí zopakoval, že situácia na Slovensku sa ani po niekoľkých týždňoch zákazu vychádzania nezlepšuje. Pandemická komisia sprísnila na základe návrhu konzília odborníkov prísnejší COVID automat. Slovensko nebude môcť prejsť z čiernej do miernejšej - bordovej fázy - v prípade, ak počet hospitalizovaných s novým koronavírusom neklesne v nemocniciach pod 3000. "Priemerný počet pozitívne testovaných osôb na území Slovenska a reprodukčné číslo sa sprísnili o 20 percent," informoval. Podľa Krajčího by sa na vláde mali zaoberať aj otázkou zabezpečenia hraníc.

Konzílium tiež odporúčalo, aby sa letná prax študentov prvých až štvrtých ročníkov lekárskych fakúlt a zdravotníckych odborov vykonávala už počas semestra. Test rodičov mladších detí či žiakov končiacich ročníkov by nemal byť starší ako sedem dní.