Na farme na Bukovej chcel niekto otráviť zvieratá

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BUKOVÁ – Do ohrozenia života by sa dostalo 55 domácich a hospodárskych zvierat v Bukovej v okrese Trnava, ak by majitelia farmy neboli našli včas pohodené otrávené krmivo v bielej servítke. O náleze informovali políciu, uviedla krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.