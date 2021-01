Pellegrini zaradil Magálovú k hviezdičkám očkovacej kampane: Štipľavou poznámkou mu to totálne natrela!

Poslanec v relácii povedal, že je síce pekné, že hviezdy v kampani ukazujú "véčko", no očkovať by sa mali až vtedy, keď budú "dva milióny vakcín na sklade".

Tvárou kampane je aj prezidentka Zuzana Čaputová: Písmeno "V" nesie posolstvo, ide o symbol víťazstva. Zdroj: slovenskoproticovidu.sk

Neskôr tiež kriticky poznamenal, že kampaň by mala byť vytvorená na základe dát a analýz, a "nemôže byť robená len na tom, že ktorá herečka, ktorá športovkyňa, ktorý spevák alebo speváčka sa tam s "véčkom" odfotí."

Ľudia chcú podľa neho vedieť viac o vakcíne a on sám by privítal niečo menej teatrálne. "Nie, že hviezdičky, pofoťte sa," vyslovil. "Možno aj sú vďační, že dačo zarobia," pokračoval politik s tým, že "veď nemajú kde vystupovať." Poriadne však prestrelil. O kampani, ktorú sebavedomo hodnotil, nemal zjavne dostatok informácií, čo priznal v neskoršom vyjadrení, ktoré nájdete na konci článku.

Ministerstvo zdravotníctva preto označilo Pellegriniho tvrdenia voči kampani Vakcína je sloboda ako dezinformácie.

"Pán Pellegrini svojimi výrokmi navodzoval dojem, že osobnosti sú v kampani pre peniaze a za prednostné očkovanie. Ani jedno z toho nie je pravda. Do kampane Vakcína je sloboda sa zapojili všetci jej podporovatelia nezištne a zaočkovaní budú štandardne podľa poradia, ako všetci občania Slovenska," uviedol rezort v stanovisku. O tom, že osobnosti v kampani vystupujú bez nároku na honorár, sa hovorilo už pri jej piatkovom predstavení. Podrobnosti nájdete vo videu.

Magálová: Zrejme ma dávno nevidel, keďže v operetách neúčinkujem

Pellegriniho slová sa nepríjemne dotkli aj herečky Kamily Magálovej, ktorá v kampani účinkuje. Jej reakciu poskytol rezort zdravotníctva. „Dnes som si na RTVS vypočula slová p. Pelegriniho, ktorý sa obul do očkovacej kampane Vakcína je sloboda, do ktorej aj mňa oslovili. Neváhala som ani chvíľu, lebo zaočkovať sa určite chcem. Tým pádom som dala svoje rozhodnutie aj verejne najavo," uviedla na úvod.

Účinkovanie známych osobností v podobných kampaniach je bežné aj vo svete. Zdroj: reprofoto:slovenskoproticovidu.sk

To, že ju Pellegrini zaradil medzi "hviezdičky" považuje pri jej veku za "dosť smiešne a trocha aj za čiarou." Štipľavá, no stále na úrovni poznámka hodná dámy, však prišla až neskôr. "Zrejme ma dávno nevidel, keďže v operetách neúčinkujem," poznamenala veľavravne herečka narážajúc na Pellegriniho návštevu operety v nemeckých Drážďanoch. Tam smeroval ešte v čase, keď sedel na premiérskom kresle. O pracovnú cestu však nešlo. Napriek tomu letel vládnym špeciálom. Zadarmo.

Čo však Magálovú pobúrilo najviac? "Keď tvrdil, že vraj sme za to dostali honorár a boli prednostne zaočkovaní. Je to klamstvo, všetci sme to robili bez nároku za honorár, zaočkovaná tiež nie som, počkám si, kým príde na mňa rad," uzavrela.

Nemal úplný prehľad, ospravedlňuje ho hovorkyňa

Predseda stranky Hlas-SD na vzniknutú situáciu reagoval prostredníctvom hovorkyne Patrície Medveď Macíkovej. "Predseda strany HLAS - sociálna demokracia Peter Pellegrini sa ospravedlňuje všetkým, ktorí jeho kritiku spustenia vakcinačnej kampane pochopili ako útok," predostrela.

Podľa slov hovorkyne si Pellegrini váži každého, kto sa či už priamo v nemocniciach, vakcinačných centrách, alebo prostredníctvom osvety zapája do boja s koronavírusom. "Nemal úplný prehľad, kto všetko v kampani účinkuje a navyše mal mylnú informáciu, že dostali honorár a boli prednostne očkovaní," zneli kajúcne slová.

Pellegrini je podľa vyjadrenia presvedčený, že úspešnému očkovaniu nepomôžu svojou podporou "len známe tváre z kultúrneho či športového života, za čo im treba poďakovať, ale hlavne odborné vysvetľovanie zdravotných aspektov vakcíny, tak aby sa rozptýlili obavy u ľudí sa nechať zaočkovať."