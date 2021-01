Post špeciálneho prokurátora: Už zajtra začne vypočúvanie kandidátov

"Vypočutie kandidátov na špeciálneho prokurátora bude 1. a 2. februára. Bude to v zimnej jazdiarni bratislavského hradu. Sám som to bol skontrolovať a všetko je pripravené na kvalitné 'grilovanie' jednotlivých kandidátov," povedal predseda ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽANO).

Podpredseda NR SR Juraj Šeliga (Za ľudí) dodal, že z vypočúvania bude zabezpečený aj online prenos. Ozrejmil, že híring sa bude konať dva dni, aby mali dostatok času a priestoru na vypočutie uchádzačov tak, aby nikto nebol ukrivdený.

Verejný híring je podmienkou na voľbu v parlamente. Predstavitelia koalície tvrdia, že pre voľbu bude dôležité verejné vypočutie, po ktorom sa chcú dohodnúť na spoločnom kandidátovi. Šéfom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) chcú byť štyria kandidáti - advokát a exminister Daniel Lipšic a prokurátori ÚŠP Peter Kysel, Vasiľ Špirko a Ján Šanta. Národná rada SR bude voliť nového šéfa ÚŠP po tom, ako sa obvinený Dušan K. vzdal tejto funkcie.

Vypočúvanie ovplyvní chod schôze NR SR

Verejné vypočúvanie kandidátov na špeciálneho prokurátora ovplyvní chod 23. schôdze Národnej rady (NR) SR. Verejný híring pred ústavnoprávnym výborom sa bude konať v pondelok (1. 2.) a utorok (2. 2.). Poslanci sa preto opäť zídu na schôdzi až v stredu (3. 2.) od 9.00 h. Poslanci nemôžu rokovať na schôdzi, ak je zasadnutie výboru. Plénum zvyčajne rokuje od utorka.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Poslanci NR SR za prvé štyri dni aktuálnej schôdze v týždni prerokovali už viac ako polovicu bodov schváleného programu. Ostáva im ešte napríklad voľba členov Rady RTVS a predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Voliť by mali aj špeciálneho prokurátora. Plénum má definitívne rozhodnúť o novele Zákonníka práce, z ktorej vyplýva, že zamestnanec by si mohol vybrať, či chce gastrolístok alebo finančný príspevok. Upraviť by sa mala aj domáca práca a telepráca.

Na programe majú poslanci návrh rezortu zdravotníctva na vyradenie kanabidiolu (CBD) zo zoznamu psychotropných látok. Prerokovať tiež majú balík noviel rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v súvislosti s ochorením COVID-19. Riešiť má práva a povinnosti skladovateľov, vlastníkov a správcov poľnohospodárskych a lesných pozemkov či obhospodarovateľov lesov. Plénum má rokovať aj o novele živnostenského zákona. Ubudnúť má podľa návrhu administratívna záťaž pri ohlasovaní živnosti a zmierniť sa majú aj niektoré požiadavky živnostenského zákona.

Poslanci tiež majú hlasovať o návrhu zákona o cestnej premávke, podľa ktorého by tabuľka s evidenčným číslom vozidla (EČV) mohla po novom byť "prenositeľná" z pôvodného na nového majiteľa motorového vozidla bez ohľadu na to, či má v danom okrese trvalý pobyt. Do druhého čítania by tiež poslanci mali posunúť novelu stavebného zákona, podľa ktorej by sa reklamné stavby mohli povoľovať len na dobu určitú, najviac na tri roky.

Na programe je aj ústavný zákon o skrátení volebného obdobia NR SR, ktorým by sa dosiahli predčasné voľby. Zákon predložili nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD. Poslanci za opozičný Smer-SD zase navrhujú, aby NR SR prijala uznesenia súvisiace s prípravou a schvaľovaním národného plánu podpory obnovy a odolnosti.