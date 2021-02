Prečítajte si PROFILY štyroch kandidátov na šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry

JUDr. Peter Kysel (1971)

JUDr. Peter Kysel pôsobí ako prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) na odbore všeobecnej kriminality, oddelení organizovaného zločinu, terorizmu a medzinárodnej kriminality. Na post kandidáta na špeciálneho prokurátora ho navrhla Rada prokurátorov. Kysel sa narodil v Banskej Bystrici. Po maturite na gymnáziu v Banskej Bystrici v roku 1989 začal študovať na Právnickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1995 titulom Mgr. V roku 2000 ukončil rigorózne konanie na Právnickej fakulte UK v študijnom odbore právo a dosiahol titul JUDr.

Ako právnik oddelenia medzinárodných zmlúv na Ministerstve spravodlivosti (MS) SR pôsobil v rokoch 1995 - 1996. Do konca januára 1999 pôsobil v bankovom sektore. Od 1. februára 1999 do 31. júla 2000 bol právnym čakateľom na Vojenskej obvodnej prokuratúre v Banskej Bystrici. Ešte v máji v roku 2000 zložil Kysel prokurátorské skúšky a 1. augusta 2000 ho vymenovali za prokurátora. Stal sa prokurátorom Vojenskej obvodnej prokuratúry v Banskej Bystrici a na tomto poste pôsobil do konca apríla 2003. Od 1. mája 2003 do 30. novembra 2005 bol prokurátorom Vojenskej obvodnej prokuratúry v Bratislave. Na ÚŠP nastúpil 1. decembra 2005, kde sa venuje agende súvisiacej s korupciou a od roku 2010 aj agende súvisiacej s trestnou činnosťou páchanou zločineckými skupinami, terorizmom a s úkladnými vraždami.

V rokoch 2001 - 2003 bol členom prokurátorskej rady. Od roku 2004 do roku 2009 pôsobil aj ako člen odvolacej disciplinárnej komisie. Od roku 2020 zastupuje prokuratúru v expertných skupinách v oblasti boja proti terorizmu a pôsobí aj ako národný spravodajca Agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust).

Kysel absolvoval v rokoch 2015 - 2019 viacero vzdelávacích seminárov v Českej republike, Francúzsku, Poľsku, Holandsku, Spojených štátoch amerických (USA), Taliansku alebo Španielsku. V minulosti Kysel dozoroval známe kauzy vysokopostavených členov bratislavského gangu sýkorovcov a tiež prípady právoplatne odsúdených členov zločineckého gangu Miroslava Štvrteckého. Kysel bol prokurátorom aj v kauze vraždy exprimátora Lászlóa Basternáka. Aktuálne Kysel dozoruje aj prípady vysokopostavených členov slovenskej polície a Slovenskej informačnej služby (SIS) zadržaných po akcii Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) s názvom Judáš.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

JUDr. Daniel Lipšic, LL.M. (1973)

Daniel Lipšic je advokát, v minulosti bol ministrom spravodlivosti. Za kandidáta na funkciu špeciálneho prokurátora ho navrhla Právnická fakulta Univerzity Komenského. Lipšic sa narodil 8. júla 1973 v Bratislave. V roku 1996 absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. V roku 1994 sa zúčastnil na študijných pobytoch na Georgetown University Law Center vo Washingtone a na University of Minnesota Law School v americkom Minneapolise. V rokoch 1997 a 1998 absolvoval postgraduálne štúdium postupne na Právnickej fakulte UK v Bratislave a na Harvard Law School v Cambridgei (USA).

Od roku 1996 pracoval najskôr ako vedúci projektu konkurzného práva v Poradenskom stredisku pre slovenské podniky a banky, v rokoch 1997 a 1998 pôsobil na Vojenskej obvodnej prokuratúre v Prešove. V roku 1997 sa stal členom Rady expertov Inštitútu konkurzného práva, do začiatku decembra 1998 potom pracoval v advokátskej kancelárii JUDr. Ernesta Valka. Od 9. decembra 1998 do 31. marca 2002 zastával funkciu vedúceho úradu Ministerstva spravodlivosti SR. V období od 15. októbra 2002 do februára 2006 bol ministrom spravodlivosti SR a od 9. júla 2010 do 4. apríla 2012 zastával post ministra vnútra SR.

Ako študent právnickej fakulty pôsobil v pravicovej mládežníckej organizácii Občiansko-demokratická mládež (ODM), ktorú viedol do roku 1995. Potom sa stal členom Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a od roku 2000 jeho dlhoročným podpredsedom. Po júnových parlamentných voľbách v roku 2006 sa 8. júla 2006 v súvislosti s postojom vtedajšieho vedenia KDH pri zostavovaní novej vlády tejto funkcie vzdal. Od roku 2007 bol znovu podpredsedom KDH, a to pre vnútro a spravodlivosť.

Dňa 27. mája 2012 vystúpil z KDH, v októbri 2012 založili spolu nový politický subjekt s názvom Nová väčšina (NOVA). Necelý rok pred parlamentnými voľbami, ktoré sa konali 5. marca 2016, sa NOVA a OĽANO Igora Matoviča dohodli na spolupráci a do volieb išli spoločne. Lipšic zrazil 19. septembra 2016 na Vajnorskej ulici v Bratislave 72-ročného chodca, ktorý svojim zraneniam podľahol. V súvislosti s nehodou sa vzdal poslaneckého mandátu a vzhľadom na vyšetrovanie nehody odstúpil v januári 2017 aj z funkcie predsedu hnutia NOVA. Okresný súd Bratislava III odsúdil v polovici septembra 2017 Lipšica za prečin usmrtenia na podmienečný trest tri roky a zároveň mu určil skúšobnú dobu v trvaní päť rokov. Daniel Lipšic sa začal venovať právnej praxi.

Zdroj: Topky/Maarty

JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA (1967)

Ján Šanta je prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), je poverený riaditeľ odboru ekonomickej kriminality a zároveň vedúci oddelenia majetkovej kriminality. Na post kandidáta na špeciálneho prokurátora ho navrhli dekanka Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy a poslanci Juraj Gyimesi a Peter Kremský (obaja OĽANO). Šanta v roku 1990 ukončil štúdium na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, o osem rokov neskôr získal na PF UK titul JUDr. a hodnosť PhD.

Postgraduálne štúdium absolvoval v roku 2017 na Európskej škole obchodu a manažmentu (European School of Business and Management) v Prahe. Od roku 1992 bol prokurátorom Mestskej prokuratúry v Košiciach, od 1. júla 1993 pôsobil na Mestskej prokuratúre (neskôr Obvodná prokuratúra) Košice II. V rokoch 1997 - 2004 bol vedúcim trestného oddelenia na Krajskej prokuratúre Prešov. Od roku 2004 je prokurátorom ÚŠP, bol riaditeľom odboru ekonomickej kriminality (2005 - 2010), od roku 2010 zastáva súčasnú funkciu. V minulosti dozoroval mediálne známe kauzy nebankových subjektov BMG Invest a Horizont Slovakia, kde boli po dlhých rokoch obštrukcií právoplatne odsúdení v roku 2019 a v lete minulého roku Patrik Pachinger, Dávid Brtva a napokon aj podnikateľ Jozef Majský.

Bol prokurátorom v prípade podnikateľa Mikuláša Varehu, ktorého odsúdili za trestné činy skrátenia dane a poistného a neodvedenia dane a poistného na 11-ročný trest odňatia slobody. Dozoruje aj prípad falšovania televíznych zmeniek, kde boli neprávoplatne odsúdení na 19-ročné tresty odňatia slobody podnikateľ Marian K. a exriaditeľ TV Markíza Pavol R. Je prokurátorom aj v prípade falšovania ďalších dvoch zmeniek, kde bol obžalovaný Štefan Á. – bývalý komplic Mariana K., vylúčený na samostatné konanie.

Je špecialistom na najzávažnejšie formy ekonomickej kriminality, najmä na trestné činy poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, daňové trestné činy, podvody a ďalšie. Už 25 rokov pôsobí ako pedagóg a lektor – je externým pedagógom na Katedre trestného práva Akadémie Policajného zboru, na Katedre trestného práva PF UK a na Katedre justičného vzdelávania Justičnej akadémie.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

JUDr. Vasiľ Špirko (1974)

Vasiľ Špirko je prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR, pôsobí na odbore ekonomickej kriminality. Na post kandidáta na špeciálneho prokurátora ho navrhol poslanec Dominik Drdul z klubu OĽANO. Špirko sa narodil v Košiciach. Po maturite na gymnáziu v roku 1992 študoval nadstavbové štúdium na obchodnej akadémii, odbor sociálne právo (1992 - 1994). V rokoch 1994 - 1999 študoval na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, študijný odbor právo ukončil priznaním akademického titulu magister. O rok neskôr po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky mu bol priznaný akademický titul doktor práv (JUDr.)

V rokoch 1999 - 2000 pracoval ako právnik na Národnom úrade práce – Okresný úrad práce Košice I. V roku 2000 nastúpil na základnú vojenskú službu na Vojenskej obvodnej prokuratúre v Prešove. V rokoch 2001 - 2011 pôsobil ako profesionálny vojak Ozbrojených síl SR. Spočiatku bol právnym čakateľom Vojenskej obvodnej prokuratúry v Bratislave (2001 - 2002), neskôr sa stal prokurátorom Vojenskej obvodnej prokuratúry. V rokoch 2010 - 2011 absolvoval stáž na Generálnej prokuratúre SR. V rokoch 2011 - 2012 bol prokurátorom Okresnej prokuratúry v Pezinku. Od roku 2013 až do súčasnosti pôsobí ako prokurátor ÚŠP na odbore ekonomickej kriminality.

Špirko pracoval na trestných činoch riaditeľov rôznych daňových úradov, kauze ruských podnikateľov Salmanovcov. Dozoruje kauzu Tipos, kde figurujú obvinení exriaditeľ spoločnosti Ján B. a bývalý šéf IT Miloš P. Prokurátor dozoruje aj prípad Shark, kde je až 63 osôb, prevažne podnikateľov z východu, obvinených z legalizácie príjmu z trestnej činnosti a trestných činov skrátenia dane a poistného. V kauze daňových podvodov, konkrétne neoprávnených vratiek DPH za desiatky miliónov eur na východe Slovenska, podal trestné oznámenie na niekdajšieho ministra vnútra Roberta Kaliňáka a exministra financií či dopravy Jána Počiatka (obaja Smer-SD).

Prokurátor dozoroval aj vyšetrovanie exministra Kaliňáka vo veci kúpy podielu vo firme B. A. Haus od Ladislava Bašternáka. Prokurátor Špirko čelil v roku 2016 obvineniu z trestného činu zneužitia právomocí verejného činiteľa. Generálna prokuratúra (GP) SR obvinenie 17. augusta 2016 zrušila. Začiatkom marca 2018 pred novinármi povedal, že Počiatek a Kaliňák mali počas ich pôsobenia v politike prostredníctvom podozrivých aktivít pri rôznych zákazkách nadobudnúť prostriedky vo výške 200 miliónov eur, ktoré sa snažili zlegalizovať. Informoval tiež, že na Kaliňáka podáva trestné oznámenie za pokus o diskreditáciu jeho osoby. Špirkove verejné vyjadrenia riešila disciplinárna komisia.