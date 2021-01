Dcérka (12) poslanca za OĽaNO sa druhýkrát narodila! Opitý vodič sa rútil po chodníku, rozhodovali sekundy

BRATISLAVA - Bola streda. Poslanec Marek Šefčík (OĽaNO) rokoval v parlamente. Bežný deň však poznačila správa od jeho manželky. Jeho dcérku len tesne minulo auto, ktoré vyšlo na chodník, kde zdemolovalo značky aj strom. Dievčatko malo obrovské šťastie. Dalo by sa povedať, že rozhodovali sekundy...

Dvanásťročná Lianka síce utrpela menšie zranenie a šok, no aj sám Šefčík si uvedomuje, že od tragédie nebolo ďaleko. Všetko mohlo skončiť omnoho horšie. Priznal, že si dokonca poplakal.

POTENCIÁLNY VRAH ... Rokujeme v NR SR a manželka ma šokovala fotkami, ktoré mi poslala. Dcérka, ktorá má dvanásť, išla... Uverejnil používateľ Poslanec Marek Šefčík Streda 27. januára 2021

Dievčatko smerovalo v osudnej chvíli do obchodu. "Šiel úplne mimo cesty, nezastavil hneď, odsekával značky a kusu betónu, v ktorom bola ukotvená jedna z nich – sa moja dcérka nestihla vyhnúť. Som rád, že nemá dolámané nohy. Som rád, že ju nezrazil," popísal Šefčík ešte 27. januára.

V sobotu pripojil ďalšie vyjadrenie. Jeho slová o tom, že muž za volantom mal vypité, sa potvrdili. "Prípad sa posunul, čo sa týka vyšetrovania. Pre mňa s neskutočne hrozivým výsledkom! Ten magor (ospravedlňujem sa, ale nenašiel som miernejšie slovo, ktorým by som ho označil) sa nacengal tak, že privolaní policajti mu namerali 2,69 promile," uviedol s tým, že už vie, prečo nešiel po ceste, ale po chodníku.

Poslanec zverejnil záber miesta, kde sa všetko odohralo. Lianku zasiahol úlomok betónu z dopravnej značky. Zdroj: Facebook/Poslanec Marek Šefčík

"Ten chlap môže ďakovať Bohu, že ju netrafil. Ja som si už s vďačnosťou aj poplakal. Skosil nielen niekoľko dopravných značiek, ale aj strom – a pokračoval v jazde ďalej. Hrozí mu rok basy," doplnil Šefčík, ktorý rázne zdôraznil, že je za nulovú toleranciu alkoholu za volantom. "Rovnako, ako zbrojný pas, ani vodičák – nepatrí do rúk nezodpovedným ľuďom. Stratené životy už potom nič a nikto nevráti," uzavrel.

Ako priblížila trnavská polícia, vodič má 31 rokov. "Krátko po obede zišiel s autom Audi A3 mimo cestu, narazil do dopravných značiek a následne aj do stromu. Z miesta nehody ušiel, policajti ho však bezprostredne na to zastavili," predostreli ochrancovia zákona.

Vodič žiadne zranenia neutrpel. Policajti ho obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, zadržali mu vodičský preukaz a do rozhodnutia súdu si za volant určite nesadne. "V zmysle zákona mu môže hroziť trest odňatia slobody až na jeden rok," potvrdila aj polícia.