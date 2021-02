Poslanci sa opäť zišli v parlamente: Rokovací deň začali ochranou označenia pôvodu výrobkov

Poslanci Národnej rady SR

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

BRATISLAVA - Slovensko zavedie do svojich právnych predpisov legislatívu EÚ, ktorá umožňuje národnú ochranu označení pôvodu a zemepisných označení iba na nepoľnohospodárske výrobky. Ochranu označení pôvodu a zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín, vína, aromatizovaných vínnych výrobkov a liehovín by mala zabezpečovať Európska komisia (EK). Vyplýva to z vládneho návrhu zákona o označeniach pôvodu výrobkov, o ktorom poslanci rokovali v úvode 5. rokovacieho dňa 23. schôdze Národnej rady (NR) SR.