Koaliční poslanci žiadajú Štatistický úrad, aby stiahol návrh vynechať v dotazníku druhú národnosť

Poslanci kritizujú zaradenie návrhu do skráteného pripomienkového konania. Upozorňujú, že na to musia byť splnené niektoré z taxatívne vymedzených podmienok vychádzajúcich z rizika mimoriadnej situácie, ohrozenia práv, bezpečnosti či spôsobenia škôd. "Nenastali žiadne mimoriadne a už vôbec nie vopred nepredvídateľné okolnosti, ktoré by bránili normálnemu pripomienkovému konaniu," zdôraznili poslanci.

Poukazujú tiež na to, že opatrenie, ktoré zaviedlo do sčítania otázku o druhej národnosti, je výsledkom dlhodobých odborných diskusií a participatívneho procesu za účasti národnostných menšín. Pripomínajú taktiež, že opatrenie, ktorým sa ustanovuje možnosť uviesť v sčítaní dve národnosti je v zbierke zákonov už desať mesiacov, pričom sa k nemu uskutočnilo riadne pripomienkové konanie. "A teraz sa ide toto riešenie narýchlo, na poslednú chvíľu, za cenu porušenia legislatívnych pravidiel, zmeniť na základe lobovania jedného koaličného poslanca podporeného časťou maďarských mimoparlamentných politikov," konštatuje koaličná skupina, ktorá požaduje návrh bezodkladne stiahnuť.

Stiahnutie návrhu a ponechanie pôvodnej formy dotazníka požaduje v prijatej rezolúcii aj Výbor národnostných menšín a etnických skupín (VNMES). Proti postupu vystúpili splnomocnenci vlády - pre národnostné menšiny László Bukovszky a rómske komunity Andrea Bučková, rovnako štátna tajomníčka Ministerstva kultúry SR Zuzana Kumanová. Pridali sa tiež strešné organizácie národnostných menšín. ŠÚ vo svojom utorkovom (2. 2.) vyjadrení uviedol, že návrh vypustiť druhú otázku o národnosti je rešpektovaním iného konceptu zberu dát a snahou dať priestor obom stranám názorového spektra.

Iniciatíva ŠÚ prišla potom, čo minulý týždeň vyzval na takýto krok poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Gyimesi (OĽANO). Podľa neho postavené otázky posilňujú asimiláciu príslušníkov národnostných komunít a výsledky môžu byť skreslené. Vládny splnomocnenec to označuje za dezinformačnú kampaň. Zdôrazňuje, že cieľom je získať detailnejšie informácie o identite obyvateľstva a nájsť spôsob, ako týchto ľudí etablovať do menšinového života. Elektronickou formou realizované sčítanie obyvateľov v rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 je naplánované na obdobie od 15. februára do 31. marca, tzv. asistované sčítanie sa má uskutočniť od apríla do októbra.