KORONAVÍRUS Pri liečbe ochorenia COVID-19 pomáha lekárom mobilná aplikácia

Novinka z oblasti telemedicíny umožní poskytovať zdravotnú starostlivosť takmer neobmedzenému počtu pacientov bez toho, aby museli priamo navštíviť odbornú ambulanciu. "V prípade, že je pacientov stav vážny, no zatiaľ si nevyžaduje hospitalizáciu, z ambulancie odchádza do domácej liečby s aplikáciou v mobile a zapožičaným pulzným oximetrom, aby mohol posielať presné dáta o svojom zdravotnom stave. Zároveň dostane unikátny kód aj prihlasovacie údaje do aplikácie. My na počítači vidíme, aké dáta nám poslal, aplikácia zároveň na základe zadaných algoritmov vyhodnocuje, či je potrebná opätovná návšteva lekára alebo telefonická konzultácia," priblížil Kocan.

Mobilnú aplikáciu podľa Kocana vyvíjali tri mesiace. Cieľom bolo zabezpečiť zdravotnú starostlivosť narastajúcemu počtu pacientov s ochorením COVID-19 napriek nedostatku lôžkových kapacít v nemocniciach. Novinka umožní priebežne monitorovať zdravotný stav pacientov a včas zachytiť nepriaznivý vývoj ochorenia. Lekár môže vďaka nej zvoliť správnu intervenciu a predísť komplikáciám, ktoré by si vyžiadali hospitalizáciu pacienta. V UNM sa v pilotnej fáze takto liečilo sedem pacientov. Podľa primára pľúcnej kliniky by bez aplikácie zrejme všetci museli skončiť na nemocničnom lôžku, takto sa mohli liečiť doma.

Pri vývoji aplikácie bolo kľúčové vyriešiť aj otázku bezpečnosti. Všetky dáta, ktoré pacient odosiela, sú anonymné a šifrované tak, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu, informoval vývojár aplikácie Peter Žatkuliak. Systém je použiteľný aj pre iné nemocnice na Slovensku. "Platformu sme vyvíjali tak, že môže byť využiteľná nielen pri ochorení COVID-19, ale aj pre iné ochorenia v rámci telemedicíny," uzavrel Kocan.