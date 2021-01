Vražda Tomáša (†16) a zúrivý boj Juditinej rodiny: Kriminalista to povedal na rovinu!

Podľa opisu na webe pravdaojudite.net sa na tvorbe obsahu podieľajú práve rodičia Judity, taktiež jej sestra. "Celý obsah robíme svojpomocne, po večeroch a cez víkendy," uvádzajú. Prečo to vlastne robia? S rozsudkom 12 rokov a štyri mesiace väzenia, ktorý si v súčasnosti 18-ročná žena vypočula v novembri minulého roka, sa totiž nevedia zmieriť.

"S hrubým porušením Trestného poriadku a so závažnými procesnými pochybeniami, na ktoré bolo poukázané v záverečných rečiach. Takisto dôkazná situácia jednoznačne preukázala Juditinu nevinu. Obžaloba nepredložila jediný dôkaz o Juditinej vine. Celé obvinenie je vykonštruované. Budeme sa proti tomu brániť, nikdy sa s tým nezmierime," povedal jej otec po vypočutí rozsudku.

Rodina však v boji za Juditu poriadne pritvrdila. Na webe nájdete aj zábery, ktoré rozhodne nie sú pre slabé povahy. Pohľad na miesto činu je naozaj desivý, od krvi je celá chodba. Na zakrvavenej dlážke je položená školská taška, keďže kamaráti prišli k Judite zo školy. V osudný deň nik netušil, že Tomáš sa tam už nikdy nevráti...

Bývalý kriminalista Matej Snopko ale aktivitu príbuzných vníma ako úplne prirodzenú. "Rodina bojuje za svoje dieťa, manžela, manželku... Je to predsa jedna z funkcií rodiny. Môj osobný názor je ten, že pokiaľ je môj syn aj vrahom, zostáva stále mojim dieťaťom. Teda ak by som sa nesnažil nájsť dôkaz o jeho nevine, bol by som veľmi zlým otcom," popísal na úvod z uhla pohľadu rodiny páchateľa.

Na otázku, či takáto stránka môže ovplyvniť aj nazeranie ľudí na otrasný zločin, reagoval Snopko slovami, že názor verejnosti je jedna vec, názor sudcu druhá. "Ten musí byť pevný a odborný. Inak môžeme my ako verejnosť páchateľov púšťať alebo lynčovať. Je ale úplne normálne a logické, že rodina obete má na to iný pohľad," doplnil.

Snopko by však v čase, keď pôsobil ako kriminalista, podobné stránky spochybňujúce vyšetrovanie uvítal. "Upozornili by ma na to, čo mám ešte preveriť," podotkol. Aj keď v prípade webu, ktorý majú mať pod palcom rodičia Judity, ide aj o poukazovanie na nespravodlivý súd, za nevinu dievčaťa "kopali" napríklad aj údajní "súkromní vyšetrovatelia s bohatou praxou", ktorí na verejnosť apelovali na sociálnej sieti. A to ešte v čase, keď Judita nepoznala rozhodnutie súdu.

Existuje aj ďalšia webstránka, ktorú má mať na svedomí neznámy autor. Tou sa údajne rodičia Judity inšpirovali. "Vždy platí, že pokiaľ nie je rozsudok právoplatný, musí byť človek pokladaný za nevinného. To je fakt. Druhým faktom je, že kriminalisti, vyšetrovatelia aj prokurátor, sú povinní zbierať aj dôkazy v prospech obvineného či podozrivého. Pokiaľ sa tieto dva fakty odignorujú, spravidla sa stáva veľké nešťastie, myslím, že niektorých nevinných takto aj obesili," uzavrel Snopko.

Podľa súdu dôkazy, medzi ktorými sú aj kamerové záznamy a výpovede svedkov, Juditinu nevinu zatiaľ nepotvrdzujú, práve naopak. Práve Judita mala v osudný deň držať v rukách nôž a spôsobiť ním Tomášovi takmer 50 bodných rán. Rozsudok však zatiaľ nie je právoplatný, obhajca tínedžerky sa na mieste odvolal.

Ako ale vníma trest, ktorý dostala Judita, rodina Tomáša? Podľa Jána Halagana, splnomocneného zástupcu matky zavraždeného Tomáša, je rozsudok vecne správny a spravodlivý. "Súd rozhodol na základe dôkazov, ktoré boli vykonané, správne. Keďže podala obžalovaná proti rozsudku odvolanie a nie je právoplatný, po 16 mesiacoch od vraždy Tomáša získala jeho rodina týmto rozsudkom aspoň čiastočnú satisfakciu," povedal Halagan ešte v novembri.

Krvavá dráma sa odohrala 16. mája 2019 v byte na žilinskom sídlisku Vlčince. Kamarátov zachytila kamera, ako bok po boku smerujú k Judite domov. Plánovali si výlet do Londýna. Ten sa napokon neuskutočnil.

Polícia spočiatku pracovala s verziou, že mladíka zavraždil odpočtár elektriny. Tak to popísala jeho kamarátka Judita, ktorá sama utrpela zranenia. Napokon sa však prítomnosť tretej osoby v byte nepreukázala a vina padla na školáčku. Tá, aj napriek dôkazom, vrátane toho, že jeden zo zakrvavených nožov našli v jej destskej izbe v zásuvke, vinu aj naďalej odmieta. Jej rodina tvrdí, že nemala ani žiaden motív. Prečítajte si viac o jej výpovedi.