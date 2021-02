Chladnokrvná vražda v Martine zaskočila aj skúseného vyšetrovateľa: Najvyšší stupeň sadizmu, myslí si Šátek

BRATISLAVA - Náhodná obeť, chladnokrvná vražda a motív, ktorý je viac než absurdný. Dvojica mužov sa mala mimoriadne brutálnym spôsobom podpísať pod smrť neznámej osoby. Aký mali dôvod? Polícia uvádza, že jeden z nich chcel zistiť, aké je to zabiť človeka. Zverstvo sa odohralo v Martine. Bývalý vyšetrovateľ Jozef Šátek priznal, že sám sa s podobným prípadom na Slovensku nestretol.

Alkohol ako lákadlo, rečičky a potom mrazivé oznámenie, že ide o posledný deň života obete. Znie to ako z hororu? Žiaľ, prípad s takýmto scenárom sa na Slovensku stal realitou. Zločin sa odohral v Martine. "Podľa zistení polície malo ku skutku dôjsť v doposiaľ presne neustálenom čase po dni 19. januári tohto roka do dňa 06. februára, kedy bolo telo poškodeného nájdené," uviedol hovorca Prezídia PZ Michal Slivka.

Viaceré detaily, o ktorých informovala polícia, sú naozaj mrazivé. Motívom totiž malo byť získanie pocitu, "aké je to zabiť človeka". Akéhokoľvek. Obeť teda mala byť náhodná. O život ju mali navyše pripraviť mimoriadne krutým spôsobom. Bez kúska citu.

Zverstvo

Jeden z mužov, ktorý dnes čelí obvineniu z úkladnej vraždy, mal podľa stanoviska polície s "vopred uváženou pohnútkou usmrtenia akejkoľvek osoby" spolu s ďalším obvineným a jedným mladistvým nadviazať náhodný kontakt s poškodeným. Zámienkou malo byť, aby si s nimi vypil. Potom mali obeť vylákať do priestorov opusteného krytu civilnej ochrany.

Nasledovať mali krátke rozhovory, obeť potom mali vyzvať, aby prešla do vedľajšej miestnosti. Tam mu mal jeden z obvinených oznámiť desivú správu. Že je to jeho posledný deň a v noci zomrie.

Obeť mala pred smrťou neuveriteľne trpieť. Uštedrili jej kopance, údery do tela, hlavy, neskôr mal agresor siahnuť po drevenom hranole a udierať aj ním. Druhý obvinený sa však nemal len nemo prizerať. K zverstvu sa mal pridať. Siahnuť mal aj po sklenenej črepine. Údajne si chcel overiť, či je obeť mŕtva. Mal preto zarezať do krku, črepinu potom podať komplicovi. Ten mal vysloviť, "že chce vidieť mozog". Obeti mal zarezať do viacerých častí hlavy. Výsledkom bol okrem iného roztrieštený tvárový skelet.

Šátek: Ide o absolútne najvyšší stupeň sadizmu

Bývalý elitný vyšetrovateľ Jozef Šátek priznal, že s podobným prípadom sa ešte nestretol. "Dalo by sa povedať, že ide o absolútne najvyšší stupeň sadizmu, aký si viem predstaviť," poznamenal.

Bližšie detaily o brutálnej vražde sú zatiaľ neznáme, Šátek však popísal, že podľa dostupných informácií možno povedať, že u páchateľov absentovala ľudskosť aj pochopenie pre to, ako bolesť prežívajú iní ľudia. "Ak im skrsla v hlave tak zvrátená myšlienka, že skúsia niekoho zabiť, museli byť emocionálne úplne na dne," okomentoval skúsený odborník.

Šátek doplnil, že vzhľadom na spôsob spáchania vraždy sa dá predpokladať, že páchatelia pochádzajú z nekompletnej rodiny. Prípadne v ich prípade úplne chýba rodinné zázemie a detstvo alebo jeho časť prežili vo výchovnom zariadení. Jednoducho povedané, nikdy nezažili pocit podpory, lásku, ktorú dáva rodina. "Môžu u nich absentovať akékoľvek citové väzby. Aj zver zabije len v prípade, že sa bráni alebo pri love. Práve preto je konanie páchateľov v tomto prípade tak absurdné, oni sa mali správať horšie ako zvery," podotkol Šátek.

Exvyšetrovateľ predpokladá, že páchatelia si chceli vyskúšať, čo s nimi urobí to, že niekoho zabijú. "Jednou z možností je, že skúšali, čo to s nimi urobí," predostrel Šátek s dodatkom, že ich vôbec nemusela trápiť bolesť, akú spáchajú svojej obeti.

"Ja som sa s takýmto niečím nestretol ani v zahraničí, že by takto zjavne a najmä z tak primitívneho dôvodu chcel niekto vraždiť. Považujem to za úpadok ľudstva. Nedá mi totiž nepovedať, že naša spoločnosť speje k surovosti," myslí si Šátek.

Doplnil, že nechce nič zovšeobecnovať, no stačí sa podľa neho pozrieť napríklad na priaznivcov extrémizmu, ktorí podceňujú a verejne popierajú masové vraždy z minulosti.

Hrozí im doživotie

Prípadu sa ujal vyšetrovateľ NAKA. Obvinení sú momentálne vo väzbe. "Sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v trestnej veci obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy dňa 9. februára 2021 na základe návrhu prokurátora rozhodla o vzatí do väzby 2 obvinených osôb," potvrdila pre topky.sk hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu Katarína Kudjáková.

Rozhodnutie však nie je právoplatné, keďže obvinení proti nemu podali sťažnosť. Rozhodne teda Najvyšší súd SR. Podľa slov policajného hovorcu Michala Slivku predstavuje trest pri úkladnej vražde navyše za krízovej situácie doživotie. Jozef Šátek si myslí, že k náprave v prípade takýchto páchateľov pravdepodobne nedôjde.