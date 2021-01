KORONAVÍRUS Mnohí ambulantní lekári chodia do nemocníc pomáhať aj dobrovoľne, tvrdí Dolinková

BRATISLAVA - Viacerí ambulantní lekári chodia do slovenských nemocníc pomáhať dobrovoľne aj bez toho, aby dostali príkaz na pracovnú povinnosť vyhlásenú počas núdzového stavu. Pre TASR to povedala prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) Zuzana Dolinková.

Na začiatku roka doručili podľa jej slov prvé rozhodnutia o uložení povinnosti lekárom v Nitrianskom samosprávnom kraji s tým, že v rozhodnutiach nebol uvedený dátum nástupu do služby. Podľa jej slov rozhodnutia akoby hovorili o tom, aby lekári boli pripravení, ak bude nemocnica potrebovať ich pomoc. Dolinková nevie o tom, že by boli odvtedy doručované nejaké iné príkazy, v ktorých by boli konkretizované presné časové údaje, kedy má daný lekár nastúpiť. Oslovení boli podľa jej slov predovšetkým lekári internistického zamerania, ktorí už predtým pracovali v nemocnici alebo s ňou majú nejaký kontakt. Prípadne malo ísť o anestéziológov, ktorí pracovali na ambulanciách jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

"Od našich členov viem, že lekári v nemocniciach pracujú na základe dohody, čiže na dobrovoľnej báze a bez toho, že by im boli uložené príkazy. Niektorých, ktorí majú úväzky, teda najmä špecialistov v nemocniciach, vedenie nemocníc kontaktuje a takto dobrovoľne chodia vypomáhať podľa toho, ako sa dohodnú a kedy ich potrebujú," povedala šéfka zväzu. Dodala tiež, že nemocnice apelujú na ambulancie, aby zostali otvorené a práve takto pomáhali odbremeniť ich od zdravotnej starostlivosti, ktorá by spôsobovala nápor na nemocnice. ZAP pochopil krok MZ SR povolávať lekárov, kritizoval ho však preto, lebo podľa Dolinkovej "chýbal mechanizmus, kto a akým spôsobom bude oslovený, či to, ako budú zabezpečené ambulancie". Tento manažment si však napokon zväz podľa jej slov rieši s vyššími územnými celkami.

Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR potvrdila, že niektorí jej členovia z Levíc či Nitry príkaz na pracovnú povinnosť dostali. "Zaznamenali sme, že lekár z objektívnych príčin nemohol nastúpiť, ale iní zdravotníci nastúpili. Samozrejme, že sa to nezaobišlo bez obáv, pretože povolanie prevzali cez víkend, v pondelok museli nastúpiť, čo, samozrejme, vytvorilo problémy, ako nevyriešené zastupovanie v ambulanciách, objednaní pacienti, ohlásenie na vyššom územnom celku o neordinovaní, výpadok financií a podobne," informovala.

Podľa vyjadrenia ASL SR zmluva s nemocnicou niektorých jej členov "šokovala", keďže museli riešiť, na aké obdobie bude zmluva o výpomoci platiť. Asociácia príkaz na pracovnú povinnosť naďalej kritizuje. "Celý proces je nedomyslený z hľadiska vyšetrovania pacientov v ambulanciách," dodala. Podľa zistení dostalo príkaz na pracovnú povinnosť počas vyhláseného núdzového stavu za celý čas jeho trvania dokopy 76 zdravotníkov, z toho 71 pracovníkov zdravotníckeho personálu a päť lekárov.