KORONAVÍRUS Veterinárni lekári by mali byť očkovaní skôr ako najmenej riziková skupina, tvrdí UVLF

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP Photo/David Goldman

KOŠICE - Veterinárni lekári s ohľadom na ich pracovné zaradenie by mali patriť do skorších fáz očkovania proti ochoreniu COVID-19, než ako príde na rad posledná, najmenej riziková skupina obyvateľov, kam by patrili podľa veku. Presadzuje to Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach, ktorá o takúto aktualizáciu plánu vakcinácie požiadala ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) a ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jána Mičovského (OĽANO).